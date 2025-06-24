هاتف TCL 605.. قوة ومتانة بسعر لا يصدق

أعلنت شركة TCL عن إطلاق هاتفها الجديد TCL 605، الذي يأتي مزودًا بمجموعة متطورة من التقنيات والكاميرات، مستهدفًا المستخدمين الباحثين عن جودة عالية في فئة سعرية منافسة، الهاتف الجديد يعكس استراتيجية TCL في الجمع بين الأداء الجيد والتكلفة المعقولة، مما يجعله خيارًا جذابًا في سوق الهواتف الذكية.

وبحسب الشركة، حصل هاتف TCL 605 على هيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ما يوفر حماية معقولة ضد التعرض للمياه والأتربة اليومية، وأبعاد الهاتف تبلغ 165.6 ملم في الطول، 76.2 ملم في العرض، و8.3 ملم في السمك، مع وزن يبلغ 190 غرامًا. الهيكل محمي بزجاج قوي مقاوم للصدمات والخدوش، ما يعزز متانة الجهاز ويطيل من عمره الافتراضي.

شاشة واضحة وسلسة

يتميز الهاتف بشاشة IPS LCD كبيرة بحجم 6.7 بوصة، توفر دقة عرض 1600×720 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هيرتز، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومريحة للعينين، معدل السطوع يصل إلى حوالي 480 شمعة لكل متر مربع، مما يجعل العرض واضحًا حتى في ظروف الإضاءة الخارجية الساطعة.

أداء قوي ومواصفات تقنية متقدمة

يعمل TCL 605 بنظام التشغيل Android 15 الأحدث، مدعوماً بمعالج Mediatek Helio G81 ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، مما يضمن أداءً جيدًا في التطبيقات اليومية والألعاب المتوسطة، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية تتوفر بنسختين: 128 غيغابايت و256 غيغابايت، مع إمكانية التوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرات عالية الدقة وتجربة تصوير مميزة

الكاميرا الأساسية للهاتف تأتي بدقة 50 ميغابيكسل، مع قدرة على تسجيل الفيديو بجودة FHD بسرعة 30 إطارًا في الثانية، مما يتيح التقاط صور وفيديوهات واضحة وحيوية، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 5 ميغابيكسل، مناسبة لالتقاط صور سيلفي جيدة وإجراء مكالمات فيديو بجودة مناسبة.

ميزات إضافية ودعم شامل

يحتوي الهاتف على منفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC التي تدعم الدفع الإلكتروني والتوصيلات السريعة، مع ماسح لبصمات الأصابع لتعزيز الأمان. بطارية الهاتف بسعة 5200 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ما يضمن استخدامًا مطولًا مع وقت شحن معقول.

سعر تنافسي وطموحات واسعة

تبدأ أسعار هاتف TCL 605 من حوالي 110 يورو، ما يجعله منافسًا قويًا في الأسواق التي تبحث عن هواتف ذكية تجمع بين المواصفات المتطورة والسعر المناسب.

ويبقى TCL 605 خيارًا يستحق النظر من قبل المهتمين بهواتف ذكية موثوقة ومتطورة دون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة، خاصة مع الدعم التقني الحديث والتصميم المتين الذي يرافقه.