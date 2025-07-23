هاتف vivo V60.. أداء سريع وبطارية تدوم طوال اليوم مع شحن فائق السرعة

أظهرت تسريبات حديثة على مواقع الإنترنت تفاصيل مميزة حول هاتف vivo V60 الذي تستعد الشركة الصينية لإطلاقه قريباً، لتكون من بين المنافسين الأقوياء في سوق هواتف أندرويد.

تصميم ومتانة عالية

هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 ، ما يوفر حماية ممتازة ضد العوامل البيئية.

، ما يوفر حماية ممتازة ضد العوامل البيئية. شاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة عرض 2800×1260 بكسل، وتردد تحديث 120 هيرتز.

بقياس 6.67 بوصة، بدقة عرض 2800×1260 بكسل، وتردد تحديث 120 هيرتز. تدعم الشاشة تقنيات +HDR10 لضمان جودة عرض استثنائية للصور والفيديوهات.

الأداء والنظام

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 قابل للتحديث.

قابل للتحديث. مزود بمعالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4 ، ومعالج رسوميات Adreno 722 .

، ومعالج رسوميات . خيارات الذواكر: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 أو 12 غيغابايت. ذاكرة تخزين داخلية 128، 256 أو 512 غيغابايت.



الكاميرات

كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50+50 ميغابيكسل ، تشمل عدسة ultrawide ومستشعر لضبط عمق الصورة.

، تشمل عدسة ومستشعر لضبط عمق الصورة. كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

الميزات الإضافية

يدعم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال (Dual SIM) .

. منفذ شحن USB Type-C 2.0 .

. مزود بشريحة NFC لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني والاتصال السريع.

لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني والاتصال السريع. تقنيات Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد.

للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بُعد. ماسح لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة.

البطارية والشحن

بطارية كبيرة بسعة 6500 ميللي أمبير .

. يدعم الشحن السريع باستطاعة 90 واط، ما يتيح شحن سريع وفعال.