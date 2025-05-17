هادي خشبة يؤكد استمرار الجهاز الفني مع أهلي طرابلس رغم التحديات الأمنية

في ظل التوترات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرًا، والتي تسببت في تعطيل النشاط الكروي مؤقتًا وإيقاف حركة الطيران، أعلن هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي أهلي طرابلس، أن الجهاز الفني للفريق قرر الاستمرار في مهمته وعدم مغادرة ليبيا.

وأكد خشبة في تصريحات خاصة لصحيفة «المصري اليوم» أن الوضع الأمني في العاصمة بدأ يتحسن، وأن إدارة النادي تواصلت فورًا مع الجهاز الفني لتوفير بيئة مناسبة لعودة الفريق إلى أجواء العمل والاستعدادات المقبلة.

وقال خشبة:

“ننتظر تحسن الوضع الأمني في ليبيا، وتم الاجتماع مع رئيس النادي الدكتور محمد المشاي، وحديثه كان معبرًا للغاية، وأكد خلاله على مساندة الفريق وحرصه على توفير الأجواء المناسبة للنجاح.”

وغادر الجهاز الفني إلى مصر بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة. وأوضح خشبة بشكل قاطع:

“قررنا جميعًا الاستمرار مع الفريق خلال الفترة القادمة، وعدم التفكير في ترك الفريق. نحن ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه الفريق وجماهيره.”

ويترأس الجهاز الفني لأهلي طرابلس المدرب المصري حسام البدري، أحد الأسماء البارزة في الساحة التدريبية العربية، والذي سبق له قيادة منتخب مصر والنادي الأهلي المصري. ويضم الدوري الليبي عددًا من اللاعبين المصريين، أبرزهم محمود عبدالمنعم “كهربا” الذي يلعب مع الاتحاد الليبي، وأحمد ياسر مع فريق التحدي.

ورغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا مؤخرًا، فإن موقف الجهاز الفني لنادي أهلي طرابلس يعكس روح الالتزام والاحترافية، وهو ما يعزز من فرص عودة النشاط الرياضي تدريجيًا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات تنظيمية من الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن استئناف الدوري.