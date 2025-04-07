هادي خشبة يفرض السيطرة على غرفة تبديل الملابس للأهلي طرابلس بقرارات صارمة

هادي خشبة يفرض غرامات انضباطية ويعاقب نور الدين القليب

في إطار سعيه لفرض الانضباط وتحقيق أعلى مستويات الاحتراف داخل صفوف الفريق، أعلن هادي خشبة، المدير الرياضي لنادي الأهلي طرابلس، عن سلسلة من القرارات الانضباطية الصارمة التي تستهدف ضبط السلوك داخل غرفة تبديل الملابس، وذلك عبر فرض غرامات مالية على كل من يخالف القوانين واللوائح الداخلية للنادي.

قرارات تأديبية لحماية الانضباط

خشبة أوضح في تصريحاته أن المرحلة القادمة تتطلب انضباطًا كاملًا والتزامًا صارمًا من جميع اللاعبين، مشددًا على أن النادي لن يتهاون مع أي تصرف يخل بالنظام العام أو يؤثر على تركيز الفريق.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الإدارة الفنية لتأسيس بيئة احترافية تشجع على الالتزام والجدية داخل وخارج الملعب.

غرامة على نور الدين القليب

وكان من بين تطبيقات هذه القرارات، فرض غرامة مالية مؤخراً على اللاعب نور الدين القليب، بسبب عدم التزامه بالتعليمات الفنية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي الخمس. واعتُبر هذا السلوك مخالفًا للائحة الانضباط، مما استوجب العقوبة وفقًا لما نصت عليه لوائح النادي الداخلية.

رسالة إلى الجميع

هادي خشبة بعث برسالة واضحة مفادها أن “الانضباط أساس النجاح”، مشددًا على أن الاسم لا يحمي أي لاعب من العقوبة، وأن تطبيق القانون سيكون على الجميع دون استثناء، ما دام الهدف هو بناء فريق قوي قادر على المنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير.

قرارات هادي خشبة الأخيرة تشير إلى توجه واضح نحو فرض ثقافة احترافية صارمة داخل الأهلي طرابلس، وهو ما قد يسهم في رفع مستوى الأداء والانضباط، ويعيد الفريق إلى الواجهة محليًا وقاريًا .

وتولى هادي خشبة، لاعب النادي الأهلي المصري السابق، منصب المدير الرياضي لنادي الأهلي طرابلس الليبي في عام 2023، في إطار مهامه الجديدة، بدأ خشبة في اتخاذ عدة قرارات إدارية تهدف إلى تطوير النادي وتعزيز أدائه. من بين هذه القرارات، منح مجلس إدارة الأهلي طرابلس صلاحيات واسعة للمدير الرياضي، مما مكّن خشبة من تنفيذ استراتيجياته بفعالية.

يُذكر أن تعيين هادي خشبة في هذا المنصب حظي بإشادة واسعة من قبل المتابعين، حيث اعتُبر خطوة إيجابية من قبل مجلس الإدارة لتعزيز الجانب الرياضي للنادي.