هارفرد الأمريكية تستضيف جلسة حوار حول الخروج من الأزمة الليبية

عُقِدت بجامعة هارفرد الأمريكية، جلسة حوار “طاولة افتراضية مستديرة” أدارها د. يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي السابق، حول سُبل الخروج المتاحة من الأزمة الليبية.

وجمعت هذه الجلسة المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا سابقاً ستيفاني وليامز، ود. فريدرك ويري كبير الباحثين في مؤسسة كارنغي للسلام في الشرق الأوسط، ود. محمد معين منصور الكيخيا رئيس المنتدى الديمقراطي المعني بالشأن السياسي الليبي، و أ. خالد أكعيم نائب وزير الخارجية الليبي السابق.

وذكر الكيخيا في كلمة له خلال الجلسة، بأنه من السهولة بمكان إمكانية زيادة إنتاج (مصادر الطاقة – النفط والغاز) في ليبيا في غضون عام إلى 3 مليون برميل يومياً لتغطية آثار الحرب الروسية الأوكرانية على مصادر الطاقة في حال دعم المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاستقرار في ليبيا.

وأضاف في معرض حديثه : “لا نتوقع أو ننتظر حلول واقعية تقود إلى استقرار دائم بدون دعم واضح وصريح من الولايات المتحدة تتبناه شخصيات ليبية قيادية وطنية نظيفة لم تشارك في الصراعات والاقتتال الداخلي ولا شبهات فساد حولها”.

واختتم الكيخيا بالقول، بأنه لا انتخابات ستُجرى في ظل الحكومتين الحاليتين وأنه على المجتمع الدولي دعم خيار إنتاج حكومة تكنوقراط تحل محل الحكومتين، ينصب عملها من اليوم الأول على استقرار البلاد وتمهيد الطريق للانتخابات.