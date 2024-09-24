 هاريس تحصل على تأييد المئات من قادة الأمن القومي

وقّع أكثر من 700 مسؤول عسكري وفي الأمن القومي بالولايات المتحدة، على الرسالة، أعلنوا فيها تأييدهم للمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، معتبرين أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، “يعرض المثل الديمقراطية للخطر”.

وقال المسؤولون في الرسالة، الأحد، إن هاريس “تدافع عن المثل الديمقراطية الأميركية”، وفقا لما ذكر موقع “أكسيوس”.

وكان من بين الموقعين على الرسالة التي صاغتها مجموعة قادة الأمن القومي لأميركا، وزراء خارجية ودفاع سابقين، وسفراء سابقين، وجنرالات متقاعدين.

وانتقدت الرسالة ترامب، لإشادته بـ “الدكتاتوريين المعادين” بما في ذلك الرئيس الصيني، شي جين يينغ، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن بين الموقعين على الرسالة أيضا، وزير الدفاع السابق، تشاك هيغل، وهو جمهوري خدم في إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وقال المسؤولون في الرسالة، إن ترامب “يعرض المثل الديمقراطية للخطر”.

وأضافت الرسالة: “يهدد نظامنا الديمقراطي” بالدعوة إلى “إلغاء” أجزاء من دستور الولايات المتحدة، وأضافت أن تعليقاته حول كونه ديكتاتورا ليوم واحد لم تكن مطمئنة.

واعتبر الموقعون أن ترامب “قوّض الثقة” في الانتخابات “بتكرار الأكاذيب دون دليل”، بشأن “ملايين” الأصوات الاحتيالية، مضيفين: “لم يُظهر أي ندم على محاولته قلب انتخابات 2020 في 6 يناير، ووعد بالعفو عن الجناة المدانين، وأوضح أنه لن يحترم نتائج انتخابات 2024 إذا خسر مرة أخرى”.

واستطردت الرسالة: “هذا وحده يثبت أن السيد ترامب غير لائق ليكون القائد الأعلى” للبلاد.

واعتبر الموقعون أن “تأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس هو تأييد للحرية وعمل وطني. إنه تأييد للمثل الديمقراطية والكفاءة والتفاؤل الدؤوب بمستقبل أميركا”.

وتُظهر العديد من استطلاعات الرأي تقدم هاريس على ترامب، بما في ذلك استطلاع أجرته شبكة “إن بي سي نيوز”، الأحد، أظهر تقدمها على المستوى الوطني بنسبة 49 بالمئة.

وتأتي تلك الرسالة بعد أيام قليلة من تأييد أكثر من 100 من قادة الأمن القومي الجمهوريين للمرشحة الرئاسية الديمقراطية للرئاسة، بما في ذلك 9 موظفين خدموا في البيت الأبيض، خلال ولاية الرئيس الجمهوري السابق.

كما أظهر استطلاع أجرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن هاريس تتفوق قليلاً على منافسها الجمهوري في 4 ولايات متأرجحة.

في المقابل، قال مدير الاتصالات في حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان عبر البريد الإلكتروني لأكسيوس، إن أولئك الذين أيدوا هاريس “هم نفس الأشخاص الذين دفعوا بلادنا إلى حروب خارجية لا نهاية لها، واستفادوا منها بينما عانى الشعب الأميركي”.

وأضاف أن ترامب “هو الرئيس (الأميركي) الوحيد في العصر الحديث الذي لم يدفع بلادنا إلى أي حروب جديدة”.