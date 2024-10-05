«هاريس» تعلّق على حرب غزة ولبنان و«ترامب» يدعو للقضاء على النووي الإيراني

التقت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية بانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، بقيادات من الأميركيين المسلمين وذوي الأصول العربية في ميشيغان.

ونقلت شبكة “إن بي سي” الأميركية، أن “هاريس”، استمعت خلال الاجتماع إلى وجهات نظر هؤلاء بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك الحرب في غزة ولبنان”.

ونقلت الشبكة، عن مسؤول في حملة “هاريس” الرئاسية، أنها أعربت عن “قلقها إزاء حجم المعاناة في غزة، وقلقها العميق بسبب الخسائر المدنية والنزوح في لبنان”.

وبحسب الشبكة، “ناقشت نائبة الرئيس جهودها لإنهاء حرب غزة، بحيث تكون “إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح الرهائن (لدى حماس)، وتنتهي المعاناة في غزة، ويدرك الشعب الفلسطيني حقه في الكرامة والحرية وتقرير المصير”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، خلال فعالية في قاعة بلدية في ولاية كارولينا الشمالية، إن “الضربة الإسرائيلية المحتملة ضد إيران يجب أن تستهدف في المقام الأول منشآتها النووية”، مضيفا: “القصف النووي أولاً والقلق بشأن الباقي لاحقًا”.