هاريس تقلّد ترامب بلهجة «زعيم عصابة»!

تحولت نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس إلى محور جدل واسع وسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها في فعالية سياسية استخدمت خلالها أسلوبًا وصفتْه وسائل إعلام أمريكية بأنه يحاكي لهجة “زعماء العصابات”، وذلك أثناء حديثها عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته الخارجية.

وجاءت التصريحات خلال جلسة حوارية جمعتها بالناشط في مجال الحقوق المدنية آل شاربْتون، ضمن فعالية نظمتها شبكة العمل الوطنية يوم الجمعة، حيث تناولت هاريس احتمالات ترشحها للانتخابات الرئاسية عام 2028، إلى جانب تقييمها لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال النقاش حول موقع الولايات المتحدة في السياسة الدولية، وصفت هاريس طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشؤون الخارجية بأنها أقرب إلى أسلوب “زعيم عصابة”، مشيرة إلى أنه يرفع شعار “أمريكا أولاً” بطريقة تؤدي إلى تقليص الانخراط الأمريكي في العلاقات الدولية، قبل أن يتصرف بطريقة توحي بتقسيم النفوذ العالمي بين القوى الكبرى.

وأضافت أن هذا النهج يضعف الدور الأمريكي عالميًا، ويفسح المجال أمام قوى أخرى مثل الصين لتعزيز نفوذها، مشيرة إلى تجربتها السابقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ضمن جهود احتواء التوسع الصيني، معتبرة أن هذه الجهود تراجعت في عهد ترامب.

وأكدت هاريس أن السياسة الحالية تجعل الولايات المتحدة “أقل موثوقية وأضعف تأثيرًا”، على حد تعبيرها، مشيرة إلى تراجع مكانتها كشريك دولي يعتمد عليه.

ورغم أن الجلسة الحوارية استمرت نحو 52 دقيقة، إلا أن موجة الجدل ركزت على أسلوبها في التعبير وتقليدها للهجة “زعيم العصابة”، حيث اعتبره منتقدون أسلوبًا غير موفق وأثار حالة من السخرية على نطاق واسع.

وكتب حساب تابع للحزب الجمهوري أن هذا الأداء يضاف إلى ما وصفه بـ”قائمة لهجات محرجة” ارتبطت بهاريس، فيما رأى آخرون أن أسلوبها بدا مفتعلًا ومبالغًا فيه.

كما ذهب بعض المنتقدين إلى القول إنها بدت وكأنها تخاطب جمهورًا بطريقة مبسطة أقرب إلى أسلوب الأطفال، وليس وفق خطاب سياسي رفيع المستوى.

وسبق أن واجهت هاريس انتقادات مشابهة خلال حملتها الرئاسية، حيث اتهمها معارضون بتغيير نبرة صوتها بحسب الجمهور المستهدف.

وفي سبتمبر 2024، وخلال خطاب أمام نقابة معلمين، أثارت هاريس جدلًا بعد استخدامها نبرة مختلفة عند حديثها عن النقابات، حين قالت إن العمال غير المنتمين إلى نقابات يجب أن يشكروا أعضاءها على أسبوع العمل المكون من خمسة أيام.

وتشير تقارير إلى أن هاريس، التي تنحدر من أصول جامايكية وهندية، واجهت في السابق اتهامات من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستغلال هويتها العرقية في سياقات سياسية مختلفة.

وتستمر هذه الواقعة في تغذية الجدل السياسي والإعلامي حول أسلوب خطابها، في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن دورها المستقبلي في المشهد السياسي الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق احتدام الخطاب السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة، حيث تركز الحملات الانتخابية المبكرة على نقد الشخصيات البارزة، مع تصاعد استخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم الجدل السياسي.

WATCH: Kamala Harris uses 'cringey' mob boss accent to attack Trump while saying she may run again in 2028 pic.twitter.com/ouDkGt3F0N — Election Wizard (@ElectionWiz) April 11, 2026