هاريس: لن تكون هناك عقوبات على عدم وضع الكمامات بعهد بايدن

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، قالت إن إدارة جو بايدن لن تسعى لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرتدون أقنعة واقية، على الرغم من مطالبته سابقا بارتدائها في جميع أنحاء البلاد.

وأضافت في حديثها مع شبكة “إيه بي سي”: “لا توجد هناك عقوبة، لكن بايدن يقول بصفته زعيما: رجاء اعملوا معي جميعا. فلترتدوا جميعا أقنعة في الـ100 يوم الأولى وسترون النتائج”.

وكان بايدن أعلن عزمه الطلب من الأمريكيين، اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وضع الكمامات لمدة 100 يوم، للحد من انتشار فيروس كورونا. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأوضح أنه “حال تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في الأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات التي تخدم بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات”.

وقال إنه يجب “وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا في مستوى العدوى”.