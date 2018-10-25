هازارد خارج تشكيلة تشيلسي في موقعة اليوم بسبب الإصابة!

كشف نادي تشيلسي الإنجليزي عن غياب نجمه البلجيكي إيدين هازارد، عن مواجهة الفريق أمام باتي بوريسوف من بيلاروس في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس بسبب الإصابة.

حيث صرح الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني، للصحفيين أمس الأربعاء، عشية المباراة

“هازارد سيغيب عن اللقاء بكل تأكيد، وهو يعاني من إصابة في الظهر”.

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