الرئيسية | ليبيا

«هاشتاغ» #سراج_الوفاق_شرعيتنا يتصدر قائمة الترند

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 يناير 2020 - 15:57
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

تصدر وسم هاشتاغ #سراج_الوفاق_شرعيتنا قائمة الترند في ليبيا.

وأطلق الوسم رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر تويتر، أن إطلاق الهاشتاغ يأتي رداً على هجمة شرسة شنها ذباب إلكتروني من المملكة السعودية ودولة الإمارات خلال الـ25 ساعة الماضية لتشويه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتشويه مفهوم مذكرة التفاهم الليبية التركية.

من جانبه شارك الإعلامي الليبي سليمان دوغة الهاشتاغ بتغريدة جاء فيها:

أما الناشط التونسي المختار غميض شارك هو الآخر في الهاشتاغ بتغريدة قال فيها:

من جهته قال الناشط توفيق قريره:

ملاحظة

حكومة الوفاق غطاء سياسي للثوار في الجبهات فهم يقاتلون تحت هذه المظلة “مش على خاطرها” يعني انت بدون غطاء سياسي تعتبر عصابة مسلحة بلاش من المزايدات ومن الدوه الفاضية.

كما شارك الهاشتاغ الناشط اليمني عبد الرحمن العبدي بتغريدة جاء فيها:

محتوى ذو صلة
الأناضول.. تنشر تقريرا حول "مصادر تمويل حفتر"

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن