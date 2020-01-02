«هاشتاغ» #سراج_الوفاق_شرعيتنا يتصدر قائمة الترند

تصدر وسم هاشتاغ #سراج_الوفاق_شرعيتنا قائمة الترند في ليبيا.
وأطلق الوسم رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.
وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر تويتر، أن إطلاق الهاشتاغ يأتي رداً على هجمة شرسة شنها ذباب إلكتروني من المملكة السعودية ودولة الإمارات خلال الـ25 ساعة الماضية لتشويه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتشويه مفهوم مذكرة التفاهم الليبية التركية.
الحرائر و الأحرار ، شعب ليبيا الكريم،— noman benotman (@nbenotman) January 1, 2020
رداً على هجمة شرسة شنها ذباب إلكتروني من المملكة السعودية و دولة الأمارات خلال ال 25 ساعة الماضية لتشويه السيد الرئيس فائز السراج و تشويه مفهوم مذكرة التفاهم الليبية التركية ..
فضلًا ، الرد عليهم تفاعلوا مع هذا الهاشتاق:#سراج_الوفاق_شرعيتنا
من جانبه شارك الإعلامي الليبي سليمان دوغة الهاشتاغ بتغريدة جاء فيها:
ستظل ليبيا االأحرار منبرا للأحرار كاسرة للعسكرتارية #سراج_الوفاق_شرعيتنا— s_dogha سليمان دوغة (@s_dogha) January 1, 2020
أما الناشط التونسي المختار غميض شارك هو الآخر في الهاشتاغ بتغريدة قال فيها:
#سراج_الوفاق_شرعيتنا تحياتنا يا احرار فيلاديلفيا ليبيا العظيمة.— المختار غميض (@almokhtargh) January 1, 2020
تونس الخضراء تحييكم ولا عزاء للانقلابيين
#سراج_الوفاق_شرعيتنا— المختار غميض (@almokhtargh) January 1, 2020
الثوار وليبيا مع الدولة المدنية وكل اتفاقيته فانونية ولن يمر الانقلابيون.#مدنية سليمة حرية ولا ارهاب ولا فرق موت
شاركها لتصل #سراج_الوفاق_شرعيتنا ✌️🇱🇾— M.Jhan ( الصحفي مصطفى جهان) (@mostafa30Jhan) January 1, 2020
رداً على هجمة التي يتعرض لها السيد الرئيس فائز السراج— ϻÃŘĮÃϻ 🇱🇾 (@x0lVkfXGh0wcp3e) January 1, 2020
تفاعلوا مع هذا الهاشتاق:
✌🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾#سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/yyOyXkR9k0
هذا وطنا وهذا علمنا اَي علم يوجد فيه نجمة و هلال #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/30ZxfSW2BS— 🇱🇾 عبدالرؤوف 🇱🇾 (@_ELBARKA_) January 1, 2020
طززز في آل سلول والخمارات والخسيسي وحف تررر وكل من والاه #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/UvKcUIUYMk— emnewa 🌱 (@mona91951) January 1, 2020
أنا ليبي حر والسيد السراج يمثلني .. والثوار هم شرفنا وقدوتنا #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/HdzjHd6cQO— Faraj Salem (@FarajSalem17) January 1, 2020
من جهته قال الناشط توفيق قريره:
ملاحظة
حكومة الوفاق غطاء سياسي للثوار في الجبهات فهم يقاتلون تحت هذه المظلة “مش على خاطرها” يعني انت بدون غطاء سياسي تعتبر عصابة مسلحة بلاش من المزايدات ومن الدوه الفاضية.
#ملاحظة— توفيق قريره (@tawfiqgrira) January 2, 2020
حكومة الوفاق غطاء سياسي للثوار في الجبهات فهم يقاتلون تحت هذه المظلة "مش على خاطرها" يعني انت بدون غطاء سياسي تعتبر عصابة مسلحة
بلاش من المزايدات ومن الدوه الفاضية #سراج_الوفاق_شرعيتنا
فائز السراج رئيس حكومة ليبيا المعترف بها دولياً، وأنا كـ ليبية حرة اقول من هنا #سراج_الوفاق_شرعيتنا أنا كلي إيمان وثقة في مجهودات رئيس حكومتنا الليبية، بارك الله فيه وفي عمره وكل مجهوداته في وقفته التاريخية مع ثورة فبراير والأحرار وقفته مع الوطن ليبيا، بارك الله فيه pic.twitter.com/H4XcSMpRAP— ♉ Malak Metalhead🎶🤘🏻 (@MalakMetalhead) January 1, 2020
أحبتي ف الله ردا ع هجمه الفاشله شنها ذباب الكتروني من #السعوديه و #الامارات يشوهون فيها مفهوم مذكرة الاتفاق الليبي التركي ويشوهون فيها الرئيس فائز السراج فكلنا معا رجااااء منكم دعم هذا الهشتاق ف كل تغريده ومن هذه الساعه #سراج_الوفاق_شرعيتنا— 🌷fatima mohammed🌷 (@fatimamohmmed94) January 1, 2020
كما شارك الهاشتاغ الناشط اليمني عبد الرحمن العبدي بتغريدة جاء فيها:
الى احفاد عمر المختار (ابطال ليبيا)— عبدالرحمن العبدي (@alabdy01) January 2, 2020
اثبتوا فإن النصر حليفكم بإذن الله
انتم اهل حق وسيُهزم العميل المجرم حفتر ومليشياته وستنتهي دول الشر التي تدعمه،فكل ضربة توجهونها في حفتر ومليشياته تؤلم صهاينة العرب الداعمين له
نصركم الله وثبت اقدامكم اخواننا في ليبيا #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/780o4rSfMo
#سراج_الوفاق_شرعيتنا— Salem B salem (@SalemBsalem3) January 2, 2020
ليبيا لن تسقط. pic.twitter.com/Gn5A6nq8Xh
فـائـز لا تـصـالـح وصـيـة شـعـب 😂#سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/qhbfATFwDQ— الــســيــف الــقــاطــع (@Aldamoh_201112) January 1, 2020
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