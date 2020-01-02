«هاشتاغ» #سراج_الوفاق_شرعيتنا يتصدر قائمة الترند

تصدر وسم هاشتاغ #سراج_الوفاق_شرعيتنا قائمة الترند في ليبيا.

وأطلق الوسم رئيس مؤسسة كويليام الدولية للأبحاث نعمان بن عثمان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وأضاف بن عثمان في تغريدة عبر تويتر، أن إطلاق الهاشتاغ يأتي رداً على هجمة شرسة شنها ذباب إلكتروني من المملكة السعودية ودولة الإمارات خلال الـ25 ساعة الماضية لتشويه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وتشويه مفهوم مذكرة التفاهم الليبية التركية.

الحرائر و الأحرار ، شعب ليبيا الكريم،

رداً على هجمة شرسة شنها ذباب إلكتروني من المملكة السعودية و دولة الأمارات خلال ال 25 ساعة الماضية لتشويه السيد الرئيس فائز السراج و تشويه مفهوم مذكرة التفاهم الليبية التركية ..

فضلًا ، الرد عليهم تفاعلوا مع هذا الهاشتاق:#سراج_الوفاق_شرعيتنا — noman benotman (@nbenotman) January 1, 2020

من جانبه شارك الإعلامي الليبي سليمان دوغة الهاشتاغ بتغريدة جاء فيها:

ستظل ليبيا االأحرار منبرا للأحرار كاسرة للعسكرتارية #سراج_الوفاق_شرعيتنا — s_dogha سليمان دوغة (@s_dogha) January 1, 2020

أما الناشط التونسي المختار غميض شارك هو الآخر في الهاشتاغ بتغريدة قال فيها:

#سراج_الوفاق_شرعيتنا تحياتنا يا احرار فيلاديلفيا ليبيا العظيمة.

تونس الخضراء تحييكم ولا عزاء للانقلابيين — المختار غميض (@almokhtargh) January 1, 2020

#سراج_الوفاق_شرعيتنا



الثوار وليبيا مع الدولة المدنية وكل اتفاقيته فانونية ولن يمر الانقلابيون.#مدنية سليمة حرية ولا ارهاب ولا فرق موت — المختار غميض (@almokhtargh) January 1, 2020

رداً على هجمة التي يتعرض لها السيد الرئيس فائز السراج

تفاعلوا مع هذا الهاشتاق:

✌🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾🇱🇾#سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/yyOyXkR9k0 — ϻÃŘĮÃϻ 🇱🇾 (@x0lVkfXGh0wcp3e) January 1, 2020

هذا وطنا وهذا علمنا اَي علم يوجد فيه نجمة و هلال #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/30ZxfSW2BS — 🇱🇾 عبدالرؤوف 🇱🇾 (@_ELBARKA_) January 1, 2020

طززز في آل سلول والخمارات والخسيسي وحف تررر وكل من والاه #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/UvKcUIUYMk — emnewa 🌱 (@mona91951) January 1, 2020

أنا ليبي حر والسيد السراج يمثلني .. والثوار هم شرفنا وقدوتنا #سراج_الوفاق_شرعيتنا pic.twitter.com/HdzjHd6cQO — Faraj Salem (@FarajSalem17) January 1, 2020

من جهته قال الناشط توفيق قريره:

ملاحظة حكومة الوفاق غطاء سياسي للثوار في الجبهات فهم يقاتلون تحت هذه المظلة “مش على خاطرها” يعني انت بدون غطاء سياسي تعتبر عصابة مسلحة بلاش من المزايدات ومن الدوه الفاضية.

#ملاحظة

حكومة الوفاق غطاء سياسي للثوار في الجبهات فهم يقاتلون تحت هذه المظلة "مش على خاطرها" يعني انت بدون غطاء سياسي تعتبر عصابة مسلحة

بلاش من المزايدات ومن الدوه الفاضية #سراج_الوفاق_شرعيتنا — توفيق قريره (@tawfiqgrira) January 2, 2020

فائز السراج رئيس حكومة ليبيا المعترف بها دولياً، وأنا كـ ليبية حرة اقول من هنا #سراج_الوفاق_شرعيتنا أنا كلي إيمان وثقة في مجهودات رئيس حكومتنا الليبية، بارك الله فيه وفي عمره وكل مجهوداته في وقفته التاريخية مع ثورة فبراير والأحرار وقفته مع الوطن ليبيا، بارك الله فيه pic.twitter.com/H4XcSMpRAP — ♉ Malak Metalhead🎶🤘🏻 (@MalakMetalhead) January 1, 2020

أحبتي ف الله ردا ع هجمه الفاشله شنها ذباب الكتروني من #السعوديه و #الامارات يشوهون فيها مفهوم مذكرة الاتفاق الليبي التركي ويشوهون فيها الرئيس فائز السراج فكلنا معا رجااااء منكم دعم هذا الهشتاق ف كل تغريده ومن هذه الساعه #سراج_الوفاق_شرعيتنا — 🌷fatima mohammed🌷 (@fatimamohmmed94) January 1, 2020

كما شارك الهاشتاغ الناشط اليمني عبد الرحمن العبدي بتغريدة جاء فيها: