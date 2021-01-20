«هافلسان» التركية للتكنولوجيا تبحث التعاون مع الشركة العامة للإلكترونات

بحث وفد من شركة “هافلسان” التركية للتكنولوجيا الدفاعية، قضايا التعاون المشترك مع الشركة العامة للإلكترونات في ليبيا، خلال زيارة أجراها للعاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الأربعاء، في مقر الشركة العامة للإلكترونات، شارك فيه وفد “هافلسان” ومسؤولو الشركة الليبية إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الدفاع الليبية.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن مسؤولين في “هافلسان”، فقد تم التعريف بمشاريع وقدرات الشركة التركية للمسؤولين الليبيين، ضمن إطار الزيارة التي تمت بدعوة من وزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش.

وأكد المسؤولون في الشركة التركية أنهم حصلوا خلال الاجتماع على معلومات حول احتياجات ليبيا الملحة في مجال الدفاع.

وأشاروا إلى أنهم سيبدؤون بالأعمال اللازمة لتلبية الاحتياجات الليبية بالتعاون مع الشركات المحلية.

وأوضحوا أن الشركة تهدف لإنجاز المشاريع من خلال زيارة أكثر شمولا في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يجري وفد “هافلسان​​​​​​​” زيارة لوزارة الدفاع ضمن إطار جولته في ليبيا.​​​​​​​