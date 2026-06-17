هاكابي يردّ على ترامب: من دون إسرائيل لن تكون هناك أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، أن إسرائيل لم تكن لتوجد لولا الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لولا أمريكا لما وجدت إسرائيل”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل كانت “ستمحى من على وجه الأرض منذ زمن طويل” على حد تعبيره، لو لم يتدخل شخصيا.

وجاءت هذه التصريحات في سياق حديثه عن الدور الأمريكي في الشرق الأوسط، حيث ربط بشكل مباشر بين الدعم الأمريكي وبقاء إسرائيل واستمرارها في المشهد الإقليمي.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سوريا بقيادة الرئيس أحمد الشرع ستكون أكثر ملاءمة للتعامل مع حزب الله، مشيرا إلى أنه اقترح على إسرائيل أن تترك ملف حزب الله لدمشق، معتبرا أن التعامل السوري مع هذا الملف سيكون أكثر فاعلية من تل أبيب.

هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أمريكا

أكد سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي خلال افتتاح المؤتمر الدولي للتراث الإسرائيلي في الضفة الغربية، أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتجاوز البعد السياسي لتشمل جذورا تاريخية وثقافية عميقة مرتبطة بالهوية الأمريكية.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن دوره لا يقتصر على تمثيل الولايات المتحدة في إسرائيل فحسب، بل يمتد إلى تمثيل أهمية إسرائيل بالنسبة للأمريكيين داخل الولايات المتحدة.

وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي: “إنه تراثكم بلا شك.. إنه أيضا تراث الولايات المتحدة.. فمن دون إسرائيل وبدون الأساس اليهودي، لن تكون هناك أمريكا”.

وتابع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي قائلا: “إن الجذور التاريخية والروحية للشعب اليهودي ساعدت في تشكيل قيم وأسس الولايات المتحدة.. إننا مدينون بوجودنا لما حدث في هذه الأرض”.

وأشار هاكابي إلى ضرورة إدراك الأمريكيين لحجم تأثير التاريخ الإسرائيلي على تشكيل الحضارة الغربية والقيم التي قامت عليها الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا التراث يمثل جزءا أساسيا من الهوية المشتركة بين الجانبين.