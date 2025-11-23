«هاكرز حنظلة» تسرب بيانات موظفين في الصناعات العسكرية الإسرائيلية

أثار تهديد مباشر بالقتل تلقّاه موظف في الصناعات العسكرية الإسرائيلية من مجموعة الهاكرز المعروفة باسم “حنظلة” حالة استنفار داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وسط اتهامات بتورط جهات إيرانية في الهجوم السيبراني الأخير.

وبحسب موقع i24NEWS، فإن الموظف الذي أدرجت بياناته ضمن قائمة مسرّبة تضم مسؤولين وعاملين وأكاديميين إسرائيليين، تلقى رسالة عبر بريده الإلكتروني جاء فيها:

“أقسم أنني سأنتقم لمقتل بطلنا قاسم سليماني بكل قوتي… قد آتي الآن، أو غداً ليلاً، أو في يوم آخر. لن تتمكنوا من الهرب”.

وتشير تل أبيب إلى أن القائمة نشرَتها مجموعة “حنظلة” الإيرانية على موقع إلكتروني أنشئ خصيصاً لتسريب البيانات، حيث طالبت المجموعة بتنفيذ اعتداءات جسدية ضد المستهدفين، وعرضت مكافأة تصل إلى 100 ألف دولار لمن يلحق “أذى جسدياً” بأي شخص من المدرجين في القائمة، في خطوة وصفتها مصادر إسرائيلية بأنها “تصعيد غير مسبوق في الحرب السيبرانية مع إيران”.

وقالت خبيرة الجرائم الإلكترونية الإسرائيلية لي عيّاش إن ما حدث يمثل انتقالاً خطيراً من مجرد اختراق بيانات إلى “تحريض مباشر على العنف الجسدي”، بما يعرّض حياة الأشخاص المعنيين للخطر.

وشملت القائمة المنشورة أيضاً شخصيات أكاديمية بارزة اتهمتهم المجموعة بـ”الضلوع في الإبادة ضد الفلسطينيين”، مثل: البروفسور داني حايموفيتش – رئيس جامعة بن غوريون، البروفيسورة شيكما بريسلار – ناشطة معروفة من معهد وايزمان للعلوم

وتُجري الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالياً تحقيقات موسّعة لتحديد مصدر التسريب، واتخاذ إجراءات لحماية المستهدفين، وسط مخاوف من أن تتحول التهديدات الإلكترونية إلى هجمات فعلية.

وتزايدت في السنوات الأخيرة الهجمات السيبرانية المتبادلة بين إسرائيل ومجموعات مرتبطة بإيران، حيث استهدفت طهران منشآت إسرائيلية مدنية وعسكرية، بينما اتهمتها تل أبيب بإدارة مجموعات قرصنة مخصّصة لعمليات اختراق وابتزاز وتسريب بيانات حساسة.

وتعد مجموعة “حنظلة” إحدى أشهر تلك المجموعات، إذ أعلنت سابقاً اختراقها أنظمة أمنية إسرائيلية، من بينها أنظمة مرتبطة بمشروع “الشعاع الحديدي” الليزري الدفاعي.