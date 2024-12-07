«هالاند» يتصدر ترتيب أفضل هدافي «البريميرليغ»

سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام مضيفه كريستال بالاس (2-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض مرتين بهدفي كل من المدافعين الكولومبي دانيال مونوز والفرنسي ماكسينس لكرواكس في الدقيقتين (4، 57) على الترتيب.

ورد الضيوف في كل من المرتين بهدف التعادل بواسطة المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند، والمدافع الإنجليزي ريكو لويس في الدقيقتين (31، 68) على الترتيب.

ووصل هالاند إلى هدفه الثالث عشر ليتصدر جدول ترتيب أفضل هدافي “البريميرليغ” للموسم الحالي، بالتساوي مع النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الذي كان من المقرر أن يواجه جاره إيفرتون في وقت سابق من اليوم أيضا، في لقاء “ديربي الميرسيسايد” ولكنه تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية

عادل رقم ق إلى هدف واحد فقط بينه وبين المتصدر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (24 عاما) مهاجم فريق مانشستر سيتي، الذي فشل في المواجهة المباشرة ضد “الفرعون” المصري، في زيارة شباك “الريدز”.

بينما اكتفى فريق مانشستر سيتي بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 27 نقطة وبقي في المركز الرابع ضمن جدول ترتيب الدوري “البريمير ليغ”.

بينما رفع نادي كريستال بالاس رصيده إلى 13 نقطة وتقدم إلى المركز السادس عشر على سلم الترتيب، متجاوزا بفارق الهداف فريق ليستر سيتي قبل مباراته أمام ضيفه برايتون يوم غد الأحد.