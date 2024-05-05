هالاند يسجل 4 أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز بلقب البريميرليغ

واصل مانشستر سيتي مطاردة أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي باكتساحه ضيفه ولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بينها “سوبر هاتريك” لهدافه النرويجي إرلينغ هالاند.

واستعاد الهداف النرويجي نجاعته التهديفية وسجل أكثر من هدف في مباراة واحدة لأول مرة منذ خماسيته الخاصة في مرمى لوتون تاون (6-2) في 27 فبراير الماضي ضمن ثمن نهائي كأس الاتحاد.

وافتتح هالاند التسجيل من ركلة جزاء بعدما اصطدم الجزائري ريان أيت نوري بالمتقدم الكرواتي يوشكو غفارديول في الدقيقة 12، ثم أضاف المهاجم النرويجي الهدف الثاني في الدقيقة 35 بضربة رأس مستثمرا عرضية الإسباني رودري.

وأكمل هالاند الثلاثية “هاتريك” من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه بعد عرقلة من الغابوني ماريو ليمينا (45+3).

وأحرز الكوري الجنوبي هوانغ هي-تشان هدف تقليص الفارق لولفرهامبتون في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة.

ورد هالاند بسرعة بهدف رابعٍ شخصي وبشكل أجمل من الأهداف الثلاثة الأولى، حين سدد من على مشارف المنطقة في الزاوية اليمنى للحارس (54).

وبعد ثلاث دقائق على دخوله بدلا من هالاند، سجل الأرجنتيني خوليان ألفاريس الخامس (85).

ورفع الانتصار رصيد مان سيتي للنقطة 82 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بفارق نقطة واحدة، لكن مان سيتي يملك في جعبتها مباراة مؤجلة ضد توتنهام سيخوضها في 14 مايو الحالي، مما يمنحه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه.

في المقابل، ظل ولفرهامبتون في المركز الـ11 برصيد 46 نقطة.