هالاند يغيب عن مانشستر سيتي أمام تشيلسي بسبب الإصابة

يغيب إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مواجهة تشيلسي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت بسبب الإصابة.

وأعلن بيب غوارديولا مدرب سيتي تشكيلة فريقه دون وجود هالاند، ولم يظهر المهاجم النرويجي أيضاً على مقاعد البدلاء.

وهذه أول مباراة لسيتي بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، ليفقد الفريق فرصة الدفاع عن ثلاثية الموسم الماضي. لكن غوارديولا يملك الفرصة لحصد لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

وكان هالاند قد خرج بعد نهاية الوقت الأصلي أمام ريال، ولم يشارك في الوقت الإضافي الذي استمر 30 دقيقة، حيث تعادل الفريقان 4-4 في مجموع المباراتين، قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وسيقود خوليان ألفاريز هجوم سيتي ومن تحته الثلاثي برناردو سيلفا وفيل فودن وجاك غريليش، وسيضم الوسط الثنائي رودريغو وكيفن دي بروين، بينما يلعب برباعي الدفاع كايل ووكر وجون ستونز ومانويل أكانجي ونيثين آكي. وسيتولى أورتيغا مورينو حراسة المرمى بدلاً من إيدرسون.