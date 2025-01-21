«هاليفي» يستقيل من منصبه و«نتنياهو» يعلن بدء عملية «الجدار الحديدي» في جنين

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، “أنه سيتقاعد من منصبه في مارس القادم مشيرا إلى أن استقالته تأتي من اعترافه بالمسؤولية عن فشل الجيش في السابع من أكتوبر 2023“.

وأعلن هاليفي، أنه “أبلغ وزير الدفاع يسرائيل كاتس بنيته التقاعد من منصبه”.

وقال: “أخبرت وزير الدفاع اليوم بأنه انطلاقا من الاعتراف بمسؤوليتي لفشل جيش الدفاع في السابع من أكتوبر وفي النقطة الزمنية التي رسم فيها جيش الدفاع إنجازات ملموسةاعترافا بفشل الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر.. «هاليفي» يعلن استقالته

وأضاف: “في الفترة الزمنية المتبقية سأقوم بإنجاز التحقيقات الداخلية وبتعزيز جاهزية جيش الدفاع للتحديات الأمنية، سأنقل القيادة على جيش الدفاع بصورة نوعية وجذرية لخليفتي. سلمت وزير الدفاع ورئيس الوزراء رسالة بهذا الشأن”.

ورحب وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، بخبر استقالة “هاليفي” وقال: “يجب تعيين قائد أركان هجومي وقوي”.

في سياق متصل، أعلن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي أيضا استقالته.

نتنياهو يعلن عن بدء عملية “الجدار الحديدي” الأمنية في جنين بالضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء العملية المضادة للإرهاب “الجدار الحديدي” في جنين بالضفة الغربية مشيرا إلى أنها تهدف لتعزيز الأمن.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: “بتوجيه من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أطلقت اليوم قوات الجيش الإسرائيلي، الشاباك، وشرطة إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق وذات أهمية كبيرة للقضاء على الإرهاب في جنين، تحت اسم (الجدار الحديدي)”.

وأضاف البيان: “هذه خطوة إضافية نحو تحقيق الهدف الذي وضعناه: تعزيز الأمن في الضفة الغربية”.

وتابع البيان: “نحن نعمل بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني في كل مكان يمد فيه أذرعه – في غزة، لبنان، سوريا، اليمن، والضفة الغربية.. وما زالت عملياتنا مستمرة”.

من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حسابه على “تلغرام”: “باشر جيش الدفاع وجهاز الأمن “الشاباك” وقوات حرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين”.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أنه في إطار العملية العسكرية دخلت وحدات من القوات البرية والوحدات الخاصة إلى مدينة جنين.

هذا “وتنطلق العملية الإسرائيلية مع اليوم الثالث لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن هجوم شنته طائرات مسيرة، وارتفع عدد القتلى إلى 6 والاصابات إلى 35 بجروح متفاوتة، في الهجوم الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها”. وخلال تطبيق اتفاق لتحرير المختطفين، أود إنهاء مهام منصبي في السادس من شهر مارس 2025″.