عاجل

الرئيسية | ثقافة

هاندكه يتسلم جائزة نوبل في الأدب وسط احتجاج

عين ليبيا | آخر تحديث: 11 ديسمبر 2019 - 13:14
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
بيتر هاندكه يحصل على جائزة نوبل[انترنت]
تسلم هاندكه الجائزة التي تبلغ 9 ملايين كرونر ( 948 ألف دولار) من الملك كارل السادس عشر غوستاف في حفل أقيم في ستوكهولم مع الفائزين بجائزة نوبل الأخرى باستثناء جائزة السلام التي تم تقديمها في أوسلو.

كان هاندكه مؤيدا قويا للصرب ونفى أن تكون مذبحة 8000 مسلم بوسني في بلدة سريبرينيتسا إبادة جماعية.

قاطع ممثلو سبع دول حفل توزيع الجوائز احتجاجًا على ذلك، كما فعل أحد أعضاء الأكاديمية السويدية الذي اختار الفائز بجائزة الأدب.

محتوى ذو صلة
حماية الأفكار في زمن الإنترنت.. هل تمتلك أفكارك حقا؟

واستقال عضو في اللجنة التي رشحت المرشحين للجائزة من منصبه.

قاطعت ألبانيا والبوسنة وكوسوفو وكرواتيا ومقدونيا الشمالية وتركيا وأفغانستان حفل توزيع الجوائز وشجب بعض قادة تلك البلاد الجائزة.

وقال رئيس كوسوفو هاشم تقي إن “العدالة ستسود، لا الأكاذيب والحرمان وتزوير جوائز نوبل”.

في العاصمة البوسنية سراييفو، أقامت جمعية ضحايا الحرب عرضًا إلكترونيًا كبيرًا يصور هاندكه كشرير يقف إلى جانب جماجم.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص