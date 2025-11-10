«هانيبال القذافي» يسدد الكفالة المالية والقضاء اللبناني يستكمل إجراءات خروجه

أكدت وسائل إعلام لبنانية أن هانيبال القذافي نجل معمر القذافي سدّد الكفالة المالية، حيث تستكمل اليوم إجراءات خروجه من مكان توقيفه دون تحديد الوجهة.

وأفادت وكالة فرانس برس في 6 نوفمبر الجاري بأن القضاء اللبناني وافق على خفض قيمة الكفالة المالية للإفراج عن هانيبال القذافي من 11 مليون دولار إلى 900 ألف دولار.

وأشار تقرير حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى أن وفدا حكوميا زار لبنان حاملا رسالة من عبد الحميد الدبيبة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، وسلم التحقيقات التي أجريت في السنوات الماضية حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، مع الموافقة على تخفيض كفالة هانيبال القذافي.

وأكدت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أن الوفد الليبي سلّم نسخة عن الأوراق التي تشكل التحقيقات بشأن القضية.

يذكر أن هانيبال القذافي البالغ من العمر 49 عاما والمتزوج من عارضة أزياء لبنانية، أوقف في ديسمبر 2015 بتهمة كتم معلومات حول اختفاء موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارة إلى ليبيا في 31 August 1978، حين كان والده يتولى الحكم وكان عمره سنتين فقط.