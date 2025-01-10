هاني شنيب ينتقد اختيار «تيته» لرئاسة بعثة الأمم المتحدة

انتقد الدكتور هاني شنيب، عبر صفحته على فيسبوك، اختيار وزيرة الخارجية السابقة بجمهورية غانا حنّا سيروا تيته ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ووصف شنيب القرار بأنه “ينمّ إما عن قصور خطير في فهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش للثقافة الليبية، أو استهتاره بضرورة الجدية القصوى والاستعجال لحلحلة الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا”.

وأضاف أن هذا التعيين يُمثّل “إطالة أمد الأزمة”، داعيًا الليبيين إلى “الاعتماد على أنفسهم ولمّ الشمل دون انتظار أيّ دور فعّال من الأمم المتحدة”.

ولم يُوضّح شنيب في منشوره طبيعة “القصور في فهم الثقافة الليبية” الذي أشار إليه في انتقاده لاختيار “تيته” رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

يُشار إلى أن تيتيه ترأست رئاسة حكومة بلادها بين عامي 2014 و2015، إلى جانب تكليفها بوزارة الخارجية الغانية وذلك بين عامي 2013 و2017.

كما تقلدت تيته عدة وظائف في المجال الأممي، خلال العامين 2022 و2024 حين جرى تكليفها مبعوثة خاصة للأمين العام بالقرن الإفريقي، وممثلة خاصة للأمين العام بالاتحاد الإفريقي وذلك خلال الفترة بين 2018 و2020