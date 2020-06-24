هبوط أسعار النفط بفعل المخزون الأمريكي ومخاوف اشتداد جائحة كورونا

تراجعت أسعار النفط 6% اليوم الأربعاء بعد أن سجل مخزون الخام الأمريكي مستوى قياسيا جديدا وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مثل ألمانيا ومناطق كثيفة السكان بالولايات المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”,



يأتي ذلك مع تزايد حالات الإصابة في الولايات المتحدة، التي سجلت ثاني أكبر ارتفاع في الإصابات الجديدة منذ بداية الأزمة، وفي الصين وأمريكا اللاتينية والهند مما أثار مخاوف المستثمرين وضغط على أسعار النفط.

ونقلت “رويترز” عن ستيفين برينوك من شركة السمسرة بي.في.إم قوله: “هذه جميعها مراكز مهمة للطلب على النفط.. موجة ثانية من الإصابات والإغلاقات ستخرج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره، فضلا عن الطلب على النفط وأسعاره”.

وبحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.52 دولار بما يعادل 5.9 بالمئة إلى 40.11 دولار للبرميل بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ أوائل مارس الماضي، أي قبيل أن تعصف بالأسواق كل من الجائحة وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.56 دولار أو 6.3 بالمئة إلى 37.81 دولار.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” والتي كانت لزيادة 299 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، عازية الزيادة إلى ارتفاع الإنتاج.

من جانبه قال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو: “أكثر ما كان يثير قلقي هو انتعاش الإنتاج المحلي وها قد زاد – واستطاع بمفرده أن يلحق بعض الضرر بالسوق”.