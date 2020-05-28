هبوط أسهم شركات مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لتهديدات ترامب

هبط أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تراجعا، بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى إغلاقها.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”، فقد أغلق سهم “فيسبوك”، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تعاملات الأربعاء على انخفاض نسبته 1.32%.

أما سهم شركة “تويتر” فقد تراجع بنسبة 2.76%، في حين هبط سهم “سناب شات” بنسبة 2.36%.

وقال البيت الأبيض إن الأمر الخاص الذي ينظم عمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التوقيع عليه اليوم الخميس.

وكان ترامب، الذي لديه أكثر من 80 مليون متابع لحسابه على تويتر، قد زعم في تغريدات في وقت سابق يوم الثلاثاء أن الاقتراع بالبريد سينطوي على “احتيال إلى حد بعيد” وسيؤدي إلى “انتخابات مزورة”. كما أنه خص بالذكر حاكم ولاية كاليفورنيا بشأن هذه القضية، على الرغم من أن الولاية ليست الوحيدة التي تستخدم الاقتراع بالبريد.

وأكد تويتر أن هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها إخطار لتقصي الحقائق على تغريدة من الرئيس الأمريكي، في امتداد لسياسته الجديدة “للمعلومات المضللة” التي بدأ العمل بها هذا الشهر لمكافحة المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا.