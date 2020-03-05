هبوط اضطراري لطائرة متجهة من موسكو الى دبي

إشارات استغاثة بوجوب الهبوط الفوري بسبب خلل تقني حدث على الطائرة [صحيفة العرب]

أعلنت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس، عن هبوط طائرة مدنية من طراز “إير باص 330” في مطار “شيريميتيفو” الواقع في ضواحي موسكو وذلك بسبب خلل تقني أصاب الطائرة.

وبحسب الإعلام الروسي فإن الطائرة، التي استطاعت الهبوط في المطار، كانت متجهة من موسكو إلى دبي لكن خللا تقنيا أعاق هذه الرحلة.

وأرسل قبطان الطائرة إشارات استغاثة بوجوب الهبوط الفوري بسبب خلل تقني حدث على الطائرة، وحصل على الإذن من المطار بالهبوط.

وأشارت السلطات المسؤولة عن المطار أنه لم تحدث إصابات بين الركاب أثناء الهبوط، ويتم التحقيق بسبب الخلل الذي أصاب الطائرة.

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