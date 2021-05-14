هبوط طائرة شحن في قاعدة القرضابية وتحليق طيران مروحي في سرت

أعلنت عملية “بركان الغضب” اليوم الجمعة، عن رصد هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة القرضابية بمدينة سرت شرق ليبيا.

وأفاد المركز الإعلامي بالعملية، بأنه في تعارض ونقض لاتفاق 5+5 لوقف إطلاق النار الموقع في جنيف السويسرية، نهاية أكتوبر الماضي، رُصد قبل ساعة هبوط طائرة شحن عسكرية في قاعدة القرضابية الجوية مع تحليق طيران مروحي في سماء مدينة سرت.

ورصد المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” حتى الأول من مايو الجاري 67 رحلة لطيران “أجنحة الشام” السورية التي تنقل المرتزقة من سوريا إلى قوات حفتر في الفترة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وأشار المركز إلى أن طائرات “أجنحة الشام” تُقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، و تهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب مدينة المرج، وغالبا ما يتم إخفاء مسار الطائرة من الرادار بمجرد دخولها لأجواء ليبيا.

هذا وسبق أن رُصد عبر برنامج تتبع رحلات الطيران رحلات مماثلة رغم ما يحوم حول الشركة من شبهات، حيث تخضع شركة “أجنحة الشام” التي يملكها صهر رئيس النظام السوري بشار الأسد لعقوبات أمريكية لنقلها مقاتلين وأسلحة ومعدات بين روسيا وسوريا.