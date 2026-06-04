هتافات غاضبة.. احتجاجات أمام «مفوضية اللاجئين» في طرابلس

شهدت منطقة السراج في العاصمة طرابلس تظاهرات أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث طالب محتجون بمغادرة المفوضية للأراضي الليبية، وسط هتافات رافضة لأي مشاريع تتعلق بتوطين اللاجئين داخل البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية من بينها “ليبيا برس”.

ورفع المتظاهرون شعارات اعتبروا فيها أن وجود المفوضية يشكل، بحسب تعبيرهم، “خطرًا على ليبيا ووحدتها”، معبرين عن رفضهم القاطع لأي ترتيبات تتعلق بإعادة توطين اللاجئين أو استقرارهم داخل الأراضي الليبية.

كما حمّل المحتجون النائب العام والحكومة الليبية مسؤولية استمرار عمل المفوضية داخل البلاد، مؤكدين وفق ما ورد في تصريحاتهم، عدم وجود سند قانوني يبرر استمرار وجودها.

وشهد محيط مقر المفوضية في منطقة السراج تجمعات متزايدة، حيث استمرت التظاهرات وسط أجواء من الاحتجاج الشعبي وارتفاع الأصوات المطالبة بإنهاء عمل المفوضية داخل ليبيا.

وبدأ متظاهرون في نصب خيامهم أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة السراج بالعاصمة الليبية طرابلس، في خطوة احتجاجية تهدف إلى تنفيذ اعتصام مفتوح.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل داخلي متكرر حول ملف الهجرة واللاجئين في ليبيا، التي تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو أوروبا، ما يجعل هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا حساسية على المستويين السياسي والأمني في البلاد.

هذا ويشهد الملف الليبي المرتبط بالهجرة غير النظامية توترًا متصاعدًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل انقسام سياسي داخلي وتزايد الضغوط الدولية لمعالجة تدفقات المهاجرين عبر الأراضي الليبية، مقابل رفض شعبي في بعض المناطق لأي مشاريع يُنظر إليها على أنها إعادة توطين دائمة.