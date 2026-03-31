هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران.. قتلى ومصابون في زنجان وطهران

قتل 3 أشخاص وأصيب 12 آخرون، الثلاثاء، في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مبنى إداريًا قرب جامع الحسينية الأعظم في مدينة زنجان شمال غرب إيران، في حين أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وحذرت السلطات الإيرانية من احتمال حدوث تسرب في الغاز الطبيعي جراء الانفجار قرب جامع الحسينية الأعظم، داعية السكان لعدم الاقتراب من موقع الحادث، وفق وسائل إعلام محلية.

وأفادت وكالة أنباء فارس بأن عدة مناطق في العاصمة طهران تعرضت لهجمات أمريكية إسرائيلية صباح الثلاثاء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال موجة أخرى من الغارات على طهران، مؤكدًا أنه سيواصل استهداف البنية التحتية للنظام الإيراني.

كما شهدت مدن أصفهان وزنجان طائرات مسيرة وصواريخ أسفرت عن انفجارات كبيرة ودخان كثيف، بينما أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن انقطاعات مؤقتة في التيار الكهربائي نتيجة سقوط شظايا على منشآت مدنية.

وفي مدينة محلات بوسط إيران، أفادت وكالة إيسنا بمقتل 11 شخصًا وإصابة 15 آخرين في هجوم مماثل استهدف وحدات سكنية.

الهجمات الإيرانية على إسرائيل

في المقابل، أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى ومناطق وسط إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صاروخ عنقودي في بني براك وبتاح تكفا، ما أدى إلى احتراق سيارات وأضرار واسعة، وأصيب 9 أشخاص جراء سقوط الشظايا على وسط إسرائيل، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

وقال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن عدد القتلى منذ بداية الحرب بلغ 25 شخصًا، بينما أصيب 6131 آخرون منذ 28 فبراير، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، وسط تعتيم على الخسائر الحقيقية.

السياق السياسي والعسكري

تأتي الضربات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب منشآت الطاقة وآبار النفط ومحطات تحلية المياه في إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلنت إيران عن ضربات مضادة استهدفت منشآت عسكرية إسرائيلية وأمريكية في الخليج، بما في ذلك سفينة حاويات إسرائيلية وقواعد أمريكية في الإمارات والبحرين والكويت، مؤكدة استمرار سيطرتها على مضيق هرمز.

كما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى ضرورة خفض التصعيد في الشرق الأوسط، محذرًا من مخاطر الانزلاق إلى فوضى شاملة، مؤكدًا على أهمية التنسيق الدولي لاحتواء الأزمة.

وكان أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد إطار زمني لإنهاء الحرب مع إيران، في حين أعرب ترامب عن استعداده لإنهاء الحملة العسكرية حتى لو ظل مضيق هرمز مغلقًا، مع مواصلة الضغط الدبلوماسي على طهران.

3 دول خليجية تعلن حصيلة الهجمات الإيرانية الأخيرة على أراضيها

شهدت دول خليجية، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الهجمات الإيرانية باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، حيث أعلنت السعودية والبحرين والإمارات حصيلة هذه الاعتداءات خلال الساعات الماضية.

في السعودية، أعلن الدفاع المدني سقوط شظايا نتيجة اعتراض طائرة مسيرة في محافظة الخرج، ما أسفر عن إصابتين طفيفتين وأضرار مادية محدودة طالت ثلاثة منازل وعددًا من المركبات. وأكدت وزارة الدفاع اعتراض وتدمير 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية.

في البحرين، أكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين استمرار التصدي لموجات متتابعة من الهجمات الإيرانية، موضحة أنه منذ بدء الاعتداءات تم اعتراض وتدمير 182 صاروخًا و400 طائرة مسيرة استهدفت المملكة. ودعت السلطات المواطنين إلى الالتزام بالحيطة والحذر والابتعاد عن المواقع المتضررة وعدم تداول الشائعات.

أما في الإمارات، فقد أعلنت وزارة الدفاع عن تعامل الدفاعات الجوية مع ثمانية صواريخ باليستية وأربعة صواريخ جوالة و36 طائرة مسيرة قادمة من إيران خلال اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الهجمات تم التعامل مع 433 صاروخًا باليستيا و19 صاروخًا جوالًا و1977 طائرة مسيرة، ما أسفر عن مقتل عدد من منتسبي القوات المسلحة والمدنيين من جنسيات مختلفة، وإصابة 188 آخرين.

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات مستقبلية والتصدي بحزم لكل ما يستهدف أمن الدولة واستقرارها.