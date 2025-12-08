هجمات تجسس «إسرائيلية» تضرب 150 دولة.. غوغل وآبل تتحركان!

أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية واسعة لمستخدمي هواتفهما في أكثر من مئة وخمسين دولة بينها مصر والسعودية، وركزت على رصد محاولات لاختراق الأجهزة ببرمجيات تجسس متقدمة يعتقد أنها من تطوير شركة إنتليكسا الإسرائيلية التي تشتهر بصناعة أدوات مراقبة تستخدمها حكومات حول العالم.

وذكرت التقارير أن الهجمات تستهدف مئات الحسابات في عدة دول، ووجهت الشركتان إنذارات للمستخدمين بشأن محاولات لاختراق الهواتف باستخدام أدوات تجسس متطورة من بينها برنامج بريدا تور، واعتبرتا أن هذا التحرك يندرج ضمن مواجهة الحملات الحكومية المدعومة في مجال التجسس الرقمي، وبرزت هذه التحذيرات في وقت يتزايد فيه التركيز العالمي على حماية الخصوصية.

ونشرت غوغل بيانًا في الثالث من ديسمبر أوضحت فيه أنها أرسلت تحذيرات إلى مئات الحسابات في دول منها باكستان وكازاخستان ومصر والسعودية وطاجيكستان، ولفتت إلى أن أغلب الهجمات اعتمدت على أدوات تجسس من إنتليكسا، وذكرت آبل أنها وجهت تحذيرات مماثلة لمستخدمي آيفون في أكثر من ثمانين دولة ليصل عدد الدول المستهدفة إلى مئة وخمسين دولة.

وذكرت الشركتان أن الهجمات تعتمد على رسائل نصية تشير إلى هجمات مدعومة من دولة، وركزت على نصح المستخدمين بتحديث أجهزتهم وتفعيل مستويات الأمان الإضافية، وامتنعت الشركتان عن ذكر أعداد المستهدفين إلا أن الإشعارات تضمنت تحذيرات من محاولات اختراق عبر ثغرات أمنية صفرية لا تتطلب أي تفاعل من المستخدم.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة إنتليكسا في عام 2024 بسبب تورطها في تطوير أدوات تجسس موجهة لاختراق الهواتف الذكية واستهداف النشطاء والصحفيين، وذكرت تقارير من مؤسسات دولية مثل سيتن لاب وأمنستي إنترناشونال أن تقنيات الشركة استخدمت في مصر لاستهداف نشطاء سياسيين، ونتج عن ذلك موجة واسعة من الانتقادات الحقوقية.