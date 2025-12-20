هجمات دامية وموت مفاجئ.. ما أبرز أحداث اليوم حول العالم؟

شهدت عدة دول أحداثاً مأساوية ومفاجئة خلال الساعات الأخيرة، ففي سوريا، اقتحم مسلحان محل ذهب وقتلا شقيقين أمام المارة في حي الهلك، وفي تايبيه، أسفر هجوم بسكين وقنابل دخانية عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة خمسة آخرين قبل أن يلقى المهاجم حتفه، كما توفي بطل كمال الأجسام الصيني وانغ كون عن 30 عاماً لأسباب صحية مفاجئة، وفقدت مصر الفنانة سمية الألفي عن عمر 72 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وفي فرنسا، أطلقت الشرطة النار على رجل مسلح بسكين في كورسيكا بعد أن رفض الامتثال لأوامر الأمن وهدد المارة، ما أسفر عن مقتله وإصابة ضابط بجروح طفيفة.

جريمة قتل مروّعة تهز حلب: مسلّحان يقتحمان محل ذهب ويقتلان شقيقين

شهدت مدينة حلب جريمة قتل وحشية أثارت غضب الشارع السوري، بعد أن اقتحم مسلحان محل “نعسو” لتجارة الذهب في حي الهلك، وقتلا شقيقين داخل المتجر أمام أنظار المارة.

وأكّد محافظ حلب، عزام الغريب، متابعة التحقيقات شخصياً بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، مشدداً على ضرورة القبض على جميع المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، ومواصلة الملاحقة أينما كانوا لضمان حماية أمن المواطنين والحفاظ على الاستقرار في المدينة.

وكشفت تسجيلات كاميرات المراقبة أن المهاجمين نفّذا جريمتهما بدقة، ما أسفر عن مقتل نعسو أحمد نعسان ويامن أحمد نعسان، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين في الشارع أثناء الحادث.

وتأتي هذه الجريمة في اليوم الثاني من حملة التبرّع الوطنية “حلب ست الكل”، الرامية إلى جمع التبرعات لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتعافي المحافظة من آثار الحرب، والتي بلغت حتى نهاية اليوم الثاني أكثر من 270 مليون دولار.

وعبر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد للجريمة، مطالبين بمحاسبة الجناة، ووصف بعضهم الحادث بـ”القاسي والمروع”، فيما دعا آخرون السلطات إلى ضبط السلاح المتفلت وتعزيز الأمن وحماية المواطنين.

تايبيه.. هجوم بسكين وقنابل دخانية يقتل 3 مدنيين ويصيب 5 آخرين

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب خمسة آخرون في هجوم نفذه رجل استخدم سكينا وقنابل دخانية في وسط العاصمة التايوانية تايبيه.

وبحسب المعلومات الأولية، بدأ المهاجم بإلقاء قنابل دخانية داخل محطة تايبيه الرئيسية للقطارات، ما تسبب بحالة من الذعر بين المسافرين، ثم انتقل إلى محطة “تشونغشان” التابعة لمترو الأنفاق، حيث باشر بطعن عدة أشخاص بشكل عشوائي، من بينهم متواجدون داخل مكتبة ومجمع تجاري مكتظ بالزوار.

وأفادت السلطات بأن رجلاً يبلغ من العمر 57 عاماً قتل أثناء محاولته التدخل لإيقاف المهاجم ومساعدة الآخرين.

كما أكدت أن المهاجم، وهو رجل يبلغ 27 عاماً وكان مطلوباً للعدالة على خلفية سوابق جنائية، فر من موقع الهجوم قبل أن تحاصره الشرطة، ليقوم بالقفز من مبنى مرتفع ما أدى إلى وفاته.

وفاة بطل كمال الأجسام الصيني وانغ كون عن 30 عاماً

توفي بطل كمال الأجسام الصيني وانغ كون بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 30 عاماً، على الرغم من أنه اشتهر بأسلوب حياة يشبه حياة الرهبان.

وأكدت جمعية كمال الأجسام بمقاطعة آنهوي يوم الأربعاء الماضي أن وانغ كون، أحد أبرز نجوم الرياضة في الصين، توفي “على ما يبدو” بسبب مشكلة في القلب.

وكان وانغ يتمتع بصحة جيدة قبل أيام قليلة من وفاته، وفق تقارير متعددة، وكان يتبع نظاماً غذائياً بسيطاً يشمل عادة مرق اللحم مع صلصة الصويا، بالإضافة إلى صدر دجاج مسلوق من حين لآخر.

واشتهر البطل الصيني بتغييره لجسمه وحياته من خلال تبني حياة متوازنة وبسيطة، وفاز بثمانية ألقاب متتالية في بطولة كمال الأجسام الوطنية الصينية.

وكان وانغ يخطط لافتتاح نادٍ رياضي جديد في مسقط رأسه خفي، وهي مدينة شمال غرب بحيرة تشاو في مقاطعة آنهوي، وقال في تصريحات سابقة لصحيفة نيويورك بوست إن المشروع كان يأمل أن يكون “نقطة انطلاق جديدة، عالماً جديداً أمام عيني مباشرة”.

وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاماً

رحلت الفنانة المصرية سمية الألفي صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنانة الراحلة في كواليس تصوير فيلم “سفاح التجمع” لدعم نجلها أحمد الفيشاوي.

ونشر المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب صور زيارة الألفي لموقع التصوير عبر صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك”، وعلق قائلاً: “من زيارة الفنانة الكبيرة سمية الألفي لكواليس فيلم سفاح التجمع”، ولاقت الصور تفاعلاً واسعاً من محبي النجمة الذين رحبوا بظهورها مجدداً.

الشرطة الفرنسية تقتل رجلاً مسلحاً بسكين في كورسيكا بعد تهديد المارة

أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل رجل يبلغ من العمر 26 عامًا برصاص قوات الأمن في جزيرة كورسيكا، بعد أن هدد المارة وأصحاب المتاجر بسكين في مدينة أجاكسيو.

وقالت الشرطة إن البلاغ الأول وصل قرابة منتصف النهار حول شخص يهدد أحد المتاجر بسكين، وعند وصول العناصر الأمنية كان الرجل قد غادر المكان، قبل أن يُعثر عليه لاحقًا في وسط المدينة وهو لا يزال يحمل السكين.

وأوضحت السلطات أن الضباط أمروا الرجل بإلقاء السلاح، إلا أنه رفض الامتثال، كما حاولت الشرطة استخدام سلاح الصعق الكهربائي لتوقيفه، غير أن المحاولة باءت بالفشل، وعندما تقدم الرجل نحو عناصر الأمن أطلقوا النار عليه ما أدى إلى وفاته في المكان رغم تدخل فرق الإسعاف.

وأشار بيان الشرطة إلى إصابة أحد عناصرها بجروح طفيفة في اليد، مؤكدة أن دوافع المهاجم لم تُعرف بعد، فيما يأتي الحادث في ظل تشديد الإجراءات الأمنية مع اقتراب موسم الأعياد.