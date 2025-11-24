هجمات متكررة تستهدف الغاز العراقي.. الأمن يتصدى لمسيرة عند حقل «خور مور»

فتحت قوات الأمن العراقية، مساء الأحد، النار على طائرة مسيرة اقتربت من حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان، في محاولة لمنعها من الوصول إلى الموقع، وهو أحد أكبر الحقول الغازية في البلاد.

وأشار مصدران لوسائل إعلام غربية إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية قد أسقطت المسيرة، فيما دوت صفارات الإنذار داخل الحقل، وانتقل الموظفون إلى مناطق آمنة دون تسجيل أي أضرار مادية في الموقع الواقع بمحافظة السليمانية.

ويقع حقل خور مور بين كركوك والسليمانية في منطقة خاضعة لإدارة إقليم كردستان العراق، وقد تعرض خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات متكررة لم تتبنها أي جهة رسمياً.

وكان آخرها في يناير 2024، عندما أُطلقت صواريخ من نوع “كاتيوشا” على الحقل، فيما أسفر هجوم مماثل نهاية أبريل 2024 عن مقتل أربعة عمال يمنيين وإصابة آخرين.

وأدان سياسيون في الإقليم هذه الاستهدافات المتكررة، موجهين الاتهام إلى فصائل مسلحة يُعتقد أنها موالية لإيران، وسط توترات مستمرة في العراق وسوريا، حيث تشن هذه الفصائل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

هذا وتتعرض منشآت النفط والغاز في العراق، خصوصاً في محافظات كركوك والسليمانية ونينوى، لهجمات متكررة منذ عام 2014، مع تصاعد الهجمات المسيرة والصاروخية، وقد أسفرت هذه الهجمات عن خسائر بشرية ومادية متعددة، ما دفع الحكومة العراقية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت الحيوية.