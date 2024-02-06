هجومان بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأمريكية في البحر الاحمر

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن اليوم الثلاثاء، شنّ هجومين بالصواريخ على سفينتين بريطانية وأميركية في البحر الأحمر، وذلك بعيد إعلان شركة “أمبري” للأمن البحري تعرّض سفينة شحن تملكها شركة بريطانية لأضرار طفيفة أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن.

و في بيان تلا المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع، قال “نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ … عمليتينِ عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ الأولى استهدفت سفينةً أمريكيةً (Star nasia) ستار ناسيا، والأخرى استهدفت سفينةً بريطانيةً (Morning Tide) مورنينغ تايد” مؤكدا أن “الإصابات دقيقة ومباشرة”.

وكانت شركة “أمبري” قالت إنّ سفينة بريطانية ترفع علم باربادوس “تعرّضت لأضرار طفيفة على ميسرتها” على بُعد 57 ميلًا بحريًا من سواحل الحُديدة في غرب اليمن، من دون وقوع إصابات بشرية.

ومنذ 19نوفمبر الماضي تنفّذ الجماعة اليمنية على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، وتقول إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب وقصف شديد من قبل إسرائيل.

وفي ردعها على تحركات الجماعة، شنّت القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ثلاث موجات من الضربات على مواقع تابعة لأنصار الله منذ 12 يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ أنصار الله (الحوثيون) استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.