هجوم أمريكي يستهدف منشآت إيران النووية.. الحرس الثوري: الحرب بدأت الآن (فيديو)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر صباح الأحد، أن الجيش الأميركي نفّذ هجومًا على عدد من المواقع النووية الإيرانية، من بينها منشأة فوردو، واصفًا العملية بأنها “ناجحة للغاية”.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”: “لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني، أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأميركيين العظماء، لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا، الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر.”

وبحسب قناة فوكس نيوز، استخدمت القوات الأميركية قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ “توماهوك كروز” لاستهداف البنية التحتية النووية الإيرانية.

ووفقًا للمعلومات، أُلقيت خمس أو ست قنابل قوية من قاذفات “بي-2” الشبحية على المجمع النووي المحصّن تحت الأرض في فوردو، رغم أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى أن قنبلتين فقط ستكونان كافيتين. وادّعت القناة أن “الطموحات النووية الإيرانية قد انتهت رسميًا”.

كما أفادت بأن موقعين نوويين إضافيين في أصفهان ونطنز تعرّضا لهجوم بأكثر من 30 صاروخ “توماهوك” أُطلقت من غواصات أميركية متمركزة على بعد نحو 400 ميل من الساحل الإيراني.

ونقلت فوكس نيوز عن خبراء في السلامة النووية تأكيدهم أن الضربة على منشأة فوردو لن تتسبب بانبعاث إشعاعات أو حدوث انفجار نووي، نظرًا لعدم وجود مفاعلات أو رؤوس نووية في المنشأة، بحسب تقييمات المراقبين الدوليين.

ويرجّح أن يكون عدد من موظفي المنشأة قد أُصيبوا خلال الضربة، إلا أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم لم يتسبب بانفجار إشعاعي أو كيميائي واسع النطاق.

في سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن الولايات المتحدة اعتبرت رد إيران على شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل غير مقبول كأرضية لبدء المفاوضات. وأوضحت المصادر أن واشنطن قدّمت لطهران عدة صيغ محتملة لاتفاق وقف إطلاق النار، لكن الرد الإيراني اعتُبر “غير بنّاء بما يكفي”. ولم تُكشف تفاصيل تلك الصيغ أو طبيعة التحفّظات الأميركية.

طهران تتوعد بردٍ واسع بعد الهجوم الأميركي: عراقجي يعتبر الضربات “انتهاكًا خطيرًا” ويحذر من عواقب بعيدة المدى

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية يُشكل “انتهاكًا خطيرًا” للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن إيران “تحتفظ بكافة حقوقها في الدفاع عن النفس” وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية.

وفي منشور على منصة “إكس”، كتب عراقجي: “ارتكبت الولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتهاكًا خطيرًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية”.

وأضاف: “أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة… ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع دفاعًا عن النفس، تحتفظ إيران بجميع الوسائل للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها”.

من جهتها، أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، احتجاجًا على ما وصفته بـ”العدوان الأميركي السافر ضد منشآت نووية سلمية خاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وفي ردود داخلية، أكدت وكالة “إرنا” الرسمية أن المواقع التي استُهدفت “لا تحتوي على أي مواد يمكن أن تتسبب بإشعاع”، فيما شددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن “برنامج إيران النووي لن يتوقف رغم المؤامرات والهجمات”.

اللقطات الأولى من موقع فوردو النووي الإيراني بعد استهدافه بغارات أميركية

بدورها، نشرت وكالة فارس الإيرانية لقطات تُظهر الأضرار التي لحقت بمنشأة فوردو النووية، وذلك بعد لحظات من استهدافها بغارات شنّتها مقاتلات أميركية ضمن هجوم واسع على مواقع نووية داخل إيران.

وأكد مركز إدارة الأزمات في محافظة قم تعرض جزء من منطقة فوردو لـ”هجوم من قبل العدو”، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن حجم الخسائر أو الإصابات.

كما أعلنت سلطات محافظة أصفهان أن منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين تعرضتا أيضًا لهجمات، وأشارت إلى أن الدفاعات الجوية في أصفهان وكاشان تصدت لأهداف “معادية”، بينما سُمع دوي انفجارات في عدد من المناطق بالتزامن مع الضربات.

وأفادت القناة بأن الهجوم يهدف إلى شلّ قدرات إيران النووية، وزعمت أن “الطموحات النووية الإيرانية قد انتهت رسميًا”.

الحرس الثوري الإيراني: الحرب بدأت الآن بعد قصف المنشآت النووية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن “الحرب بالنسبة لنا قد بدأت الآن”، في أول موقف عسكري يصدر عن طهران عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، وجاء الإعلان عبر حساب رسمي للحرس على منصة “إكس”، وسط تصاعد حاد في المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

الضربات الأمريكية جاءت بعد أيام من اندلاع صراع عسكري مباشر بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو، حيث شنت إسرائيل هجمات وصفتها طهران بأنها عدوان غير مبرر. ورداً على القصف الأمريكي، نفذت القوات المسلحة الإيرانية هجوماً صاروخياً استهدف مواقع في إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد.

في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات صباح الأحد أن “الأحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة”، في إشارة إلى التصعيد الأخير.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في وقت سابق تنفيذ ضربة عسكرية على منشآت نووية إيرانية، موجهاً تحذيراً لطهران بقوله: “عليهم التوقف فوراً وإلا سيتم ضربهم مرة أخرى”.

من جانبها، طمأنت السلطات الإيرانية السكان المحليين بعدم وجود خطر إشعاعي. إذ أعلن “مركز السلامة النووية” الإيراني عدم رصد أي مؤشرات على تلوث إشعاعي في المناطق المحيطة بالمواقع المستهدفة.

في المقابل، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالضربة الأمريكية، مشيداً بالرئيس ترامب ومؤكداً أن “القوة تأتي أولاً ثم يأتي السلام”، في تعبير عن دعمه الكامل للتصعيد العسكري ضد إيران.

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تدين القصف الأمريكي لمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان: “انتهاك صارخ للقوانين الدولية”

أدانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشدة الهجوم الأمريكي الأخير الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، معتبرةً إياه “عملاً وحشياً يتعارض مع القوانين الدولية”، وعلى رأسها معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقالت المنظمة في بيان صدر اليوم الأحد إن “المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت لهجوم من قبل أعداء إيران الإسلامية، في عمل يتنافى مع كافة الأعراف الدولية، وتم تنفيذه مع الأسف في ظل لامبالاة، بل وحتى بتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأضاف البيان أن “العدو الأمريكي، وبصورة علنية ومن خلال رئيسه، أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي طال منشآت تخضع للمراقبة الدائمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقية الضمانات والمعاهدة الدولية لحظر الانتشار النووي”.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته بـ”العبث القائم على قانون الغاب”، مؤكدة أن إيران “لن تسمح لأعدائها الخبيثين بوقف تطور برنامجها النووي، الذي هو ثمرة دماء الشهداء النوويين”، مشددة على أن العمل سيستمر بفضل “آلاف العلماء والخبراء الثوريين والمتحمسين”.

كما أعلنت أنها بدأت باتخاذ “إجراءات قانونية دفاعاً عن حقوق الأمة الإيرانية النبيلة”، مؤكدة أن الرد لن يكون فقط فنياً وتقنياً، بل أيضاً على الصعيد السياسي والدبلوماسي.

عد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان من الركائز الأساسية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء كبيرة منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تنفيذ ضربات جوية على هذه المواقع، في خضم تصعيد عسكري متواصل بين طهران وتل أبيب.

نتنياهو يشيد بترامب بعد ضربات إيران: “السلام يأتي بالقوة”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب “تصرفت بقوة كبيرة” خلال الهجمات التي استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران، مؤكدًا أن هذا التحرك الجريء “سيغيّر التاريخ”، بحسب تعبيره.

وفي بيان مصور نُشر على حسابه بمنصة “إكس”، خاطب نتنياهو ترامب قائلاً: “تهانينا للرئيس ترامب. قرارك الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقوة الولايات المتحدة الجبارة والعادلة سيغير التاريخ”.

وأضاف: “كثيرًا ما نقول أنا والرئيس ترامب: السلام يأتي بالقوة. أولاً تأتي القوة، ثم يأتي السلام. والليلة، تصرف الرئيس ترامب والولايات المتحدة بقوة كبيرة”.

كما صرح مهدي محمدي، المستشار الاستراتيجي لرئيس البرلمان الإيراني، بأن المنشآت الثلاث تم إخلاؤها مسبقًا، ولم تتعرض لأضرار لا يمكن إصلاحها.

وأكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لن توقف تطوير برنامجها النووي، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة “العدوان” الأميركي ودعم إيران في نيل “حقوقها المشروعة”.

الهيئة السعودية تؤكد عدم رصد إشعاع في الخليج بعد الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية

أعلنت الهيئة السعودية للسلامة النووية أنه لم يتم تسجيل أي تغير في مستويات الإشعاع في دول الخليج العربي، عقب الضربات التي شنها الجيش الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت الهيئة في بيان عبر منصة “إكس” إن “لم تُرصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة ودول الخليج نتيجة الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية”.

هرتسوغ وكاتس يثمنان الضربة الأمريكية لإيران: خطوة حاسمة تعزز أمن العالم الحر واستقرار المنطقة

رحب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير دفاعه بيني غانتس بالضربة الأمريكية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية حيوية، معتبرين إياها خطوة حاسمة تخدم أمن العالم الحر وتعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشاد غانتس بالقرار الأمريكي، مؤكداً أنه جاء متوافقاً مع الجهود الإسرائيلية المستمرة لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي الذي يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل ودول الجوار، إضافة إلى أنه يمس بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة نفسها.

كما أثنى غانتس على دور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيادة العملية المسماة “الأسد الصاعد” وجهوده المستمرة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة التي وصلت إلى أوج متانتها، مما يعزز أمن البلدين ويسهم في استقرار المنطقة والعالم.

من جهته، وصف الرئيس هرتسوغ الضربة الأمريكية بأنها انتصار لقيم الحرية والأمن في مواجهة ما أسماه “محور الإرهاب”، معبراً عن اعتزازه بهذه الخطوة الدفاعية التي تعتبر حماية لمصالح العالم الحر.

وأضاف هرتسوغ أن الضربة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه التطورات في تسريع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.