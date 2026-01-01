هجوم أوكراني على خيرسون يقتل ويصيب العشرات أثناء الاحتفال برأس السنة

قُتل 24 شخصًا بينهم طفل وأُصيب 50 آخرون بهجوم أوكراني استهدف فندقًا في قرية خورلي السياحية بمقاطعة خيرسون، بحسب ما أعلن فلاديمير سالدو حاكم المقاطعة التي انضمت إلى روسيا.

وأوضح سالدو أن الهجوم وقع ليلة رأس السنة باستخدام ثلاث طائرات مسيرة، إحداها محملة بمواد حارقة، ما تسبب بحريق ضخم التهم المبنى أثناء احتفال المدنيين برأس السنة، مؤكدًا أن الهجوم كان متعمدًا واستهدف المدنيين حصريًا، وأن الحريق أعاق عمليات الإنقاذ، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ ما تزال تعمل على انتشال الضحايا وتقديم الإسعافات للجرحى، وسط جهود مكثفة للسيطرة على الحريق وتأمين المنطقة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة بين روسيا وأوكرانيا، خصوصًا على المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا، ما يزيد من حدة التوتر العسكري ويهدد المدنيين بشكل مباشر. وقد سجلت قوات الدفاع الروسية مؤخرًا إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية غربي البلاد، في محاولة لصد الهجمات المتكررة على المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية.