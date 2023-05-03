هجوم أوكراني يستهدف مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين

أعلن الكرملين، إحباط هجوم أوكراني بطائرات مُسيَّرة، استهدفت مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتوعد بالرد.

وبحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم” عن إدارة الرئاسة الروسية، فإن كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وأضافت الإدارة: “وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين”.

ووفقاً للرئاسة الروسية، لم يصب بوتين بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

وفي سياقٍ ذي صلة، صرح عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، بأن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المُسيَّرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المُسيَّرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.