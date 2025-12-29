هجوم إرهابي في تركيا.. 6 قتلى من الشرطة وتحييد المسلحين

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 9 آخرين، إثر اشتباك مسلح مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في محافظة يالوفا شمال غربي البلاد، فيما قتل ستة من مسلحي التنظيم خلال العملية.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في مؤتمر صحفي، إن الاشتباك وقع عند الساعة الثانية فجراً خلال عملية لمكافحة الإرهاب، حيث أطلق مسلحو داعش النار على رجال الشرطة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الأمن وإصابة ثمانية آخرين إضافة إلى حارس أمن. وأضاف الوزير أن فرق الأمن تمكنت من إجلاء خمس نساء وطفل من المنزل المستهدف بأمان.

وأكد الوزير أن جميع المسلحين الستة الذين قتلوا كانوا مواطنين أتراك، مشيرًا إلى أن قوات الأمن نفذت عمليات مكثفة خلال الشهر الماضي، أسفرت عن القبض على 137 شخصًا يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش في مختلف أنحاء تركيا.

وأشار البيان الرسمي لمحافظة يالوفا إلى نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، مؤكدة أن التقييمات الطبية الأولية تشير إلى عدم وجود تهديد مباشر على حياتهم.

ويأتي هذا الاشتباك ضمن سلسلة من العمليات الأمنية المستمرة التي تنفذها تركيا ضد خلايا داعش داخل البلاد وخارجها، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات وقوات الأمن السورية، بهدف القضاء على التنظيم وتفكيك قدراته العسكرية والإرهابية.

وتعكس الأحداث الأخيرة حجم التحديات الأمنية التي تواجهها تركيا في مواجهة التنظيمات الإرهابية، في ظل استمرار محاولاتها لتعزيز الأمن الداخلي وحماية المواطنين من الهجمات المسلحة.