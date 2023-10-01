هجوم إرهابي يستهدف المديرية العامة للأمن في أنقرة

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” فقد نفذ الهجوم إرهابيان جاءا على متن مركبة خفيفة، حيث قام أحدهما بتفجير نفسه أمام بوابة مدخل المديرية، فيما تم تحييد الآخر خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن، مع انتشار كثيف لقوات الشرطة وعناصر الإسعاف التي توجهت إلى المنطقة.

حيث أسفر الهجوم عن إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أخرى.

ووصف وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا” الهجوم بأنه عمل إرهابي جبان، مؤكدا أن السلطات الأمنية ستلاحق الجناة بكل حزم.