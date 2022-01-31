هجوم إسرائيلي صاروخي يستهدف محيط دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري، أن طائرات إسرائيلية نفذت فجر اليوم الاثنين، عدوانا برشقات صاروخية من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط العاصمة دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أنه “حوالي الساعة 3:05 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وتشن إسرائيل هجمات من حين إلى آخر على ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، ففي 16 ديسمبر الماضي أعلنت وكالة “سانا” مقتل جندي سوري جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف نقاطا عسكرية في المنطقة الجنوبية.

وفي 24 نوفمبر الماضي قُتل 5 أشخاص بينهم 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي.