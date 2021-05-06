هجوم إسرائيلي على القنيطرة السورية

أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء، بأن ثمة أنباء عن عدوان إسرائيلي نفذته مروحية على إحدى مناطق القنيطرة دون وقوع خسائر.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم استهداف موقع لحزب الله اللبناني، ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقارير سورية أن “الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل، نقطة مراقبة تابعة لحزب الله على حدود سوريا”.

كما قالت وسائل إعلام سورية محلية، إنه تم استهداف إحدى النقاط العسكرية بريف القنيطرة الشمالي بصاروخ من إحدى الحوامات داخل الأراضي المحتلة.

يُشار إلى أن مناطق في الساحل السوري تعرضت يوم أمس إلى قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل شخص وجرح 6 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في منازل ومنشأتين مدنيتين.