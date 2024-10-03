هجوم إسرائيلي عنيف على ضاحية بيروت الجنوبية

شن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس سلسلة غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية تجاوزت الـ 20 غارة حتى الآن، إحداها الأقرب إلى وسط العاصمة اللبنانية منذ بدء التصعيد, ما تسبب بمقتل عدد من الأشخاص وانقطاع الكهرباء وتغطية الدخان للمنطقة.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ “ضربة دقيقة” على بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في القصف الإسرائيلي وسط العاصمة بيروت.

الغارات المتواصلة تستهدف مناطق حارة حريك وبئر العبد الكفاءات في ضاحية بيروت الجنوبية، فيما أكدت قناة “المنار” التابعة لحزب الله أن الطيران الإسرائيلي نفذ نحو 20 غارة استهدفت مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية في جنوب لبنان لأكثر من ساعة متواصلة ليلة الأربعاء الخميس.

وكان قد وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق إنذارا بالإخلاء الفوري إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في خمسة مبان بحارة حريك وبرج البراجنة وحدث غرب.

بدوره, أعلن حزب الله في بيان أصدره فجر اليوم الخميس أنه قصف بالصواريخ تحركات للقوات الإسرائيلية في مستعمرة مسكاف عام وحقق إصابة مباشرة. كما أعلن قصفه بالمدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة.

وكانت دارت اشتباكات في جنوب لبنان بين جنود إسرائيليين وعناصر من حزب الله أسفرت وفق الجيش الإسرائيلي عن مقتل 8 من جنوده وإصابة آخرين.

وأعلنت السلطات اللبنانية، أمس الأربعاء، أن “حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 46 قتيلا و85 جريحا”. كما بلغت “حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى ألف و928 قتيلا، و9 آلاف و290 جريحا منذ 8 أكتوبر 2023”.