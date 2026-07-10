هجوم إلكتروني على الأرجنتين.. «محمد صلاح» يوجه رسالة للجماهير المصرية

وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح رسالة إلى جماهير الكرة المصرية، الجمعة، عقب خروج المنتخب من كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2-3 في دور الـ16، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون بداية جديدة لكرة القدم المصرية على الساحة الدولية.

وقال صلاح في رسالة نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: “أنا أعرف أنكم لا زلتم حزانى، لكن أعدكم أنني سأفعل كل ما أستطيع لأضمن أن هذه بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية”.

وأضاف قائد منتخب مصر أن الوصول إلى كأس العالم والمشاركة في البطولة لا يمثلان الهدف النهائي، مشددًا على أهمية استمرار العمل وبناء منتخب قادر على المنافسة.

وأوضح صلاح: “التأهل لكأس العالم ليس كافيًا، والمشاركة أيضًا ليست كافية. هذا الفريق يستحق ثقتكم”.

وكان احتشد آلاف الجماهير في مطار العلمين لاستقبال بعثة منتخب مصر، وسط أجواء احتفالية كبيرة وترحيب حافل من المشجعين الذين توافدوا لتهنئة ودعم لاعبي الفراعنة.

ورفعت الجماهير الأعلام المصرية ورددت الهتافات المؤازرة للمنتخب، في مشهد يعكس حالة الحماس والالتفاف الشعبي حول الفريق خلال مشواره الكروي.

وشهد محيط المطار حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسط تنظيم أمني لاستقبال البعثة التي حظيت باستقبال مميز من عشاق الكرة المصرية.

وحقق منتخب مصر خلال مشواره في المونديال أداءً لافتًا أمام عدد من المنتخبات الكبرى، بعدما نجح في الوصول إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، كما سجل عددًا من الأرقام التاريخية على المستويين الجماعي والفردي، وسط إشادة بروح اللاعبين ومستواهم الفني خلال المنافسات.

ويأمل مسؤولو الكرة المصرية أن تشكل هذه المشاركة محطة مهمة لبناء مرحلة جديدة للمنتخب الوطني، وتعزيز قدراته خلال البطولات القارية والدولية المقبلة.

وفي تطور آخر مرتبط بأجواء ما بعد المباراة، تعرضت القناة الإعلامية التابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لاختراق إلكتروني، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام مصرية، وذلك بعد مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وأفادت التقارير بأن “هاكر” مصري تمكن من اختراق المنصة الإعلامية التابعة للاتحاد الأرجنتيني، وأرسل رسالة إلى الصحفيين المسجلين في المنصة تحت عنوان “السرقة لن تمر مرور الكرام”.

وأضافت التقارير أن الرسالة تضمنت صورتين للمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن واللاعب محمد هاني، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن الحادثة أو تفاصيل الاختراق والجهة المسؤولة عنه، فيما تستمر عملية التحقق من الواقعة وتقييم آثارها.

وجاءت الحادثة عقب حالة من الجدل التي صاحبت خروج منتخب مصر من كأس العالم 2026، بعد خسارته أمام المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، بنتيجة 3-2 في دور الـ16، وسط اعتراضات جماهيرية مصرية على بعض القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

وفي مدينة العلمين، تواصلت الاحتفالات الجماهيرية ببعثة المنتخب المصري، حيث رفعت الجماهير أعلام مصر وفلسطين وصور اللاعبين، إلى جانب عبارات الإشادة بالمنتخب، تقديرًا لما قدمه “الفراعنة” خلال البطولة رغم الخروج أمام الأرجنتين.