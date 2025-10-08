هجوم بالحجارة والرصاص يستهدف موكب رئيس الإكوادور (فيديو)

نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من هجوم مسلح استهدف موكبه خلال زيارته لافتتاح محطة لمعالجة المياه في وسط البلاد، حسبما أعلنت وزيرة البيئة إيناس مانزانو مساء الثلاثاء.

وأوضحت الوزيرة أن نحو 500 محتج هاجموا الموكب بالحجارة، مع وجود آثار رصاص على سيارة الرئيس، مؤكدة أن نوبوا لم يصب بأذى ويواصل تنفيذ جدول أعماله بشكل طبيعي.

ونشرت الحكومة مقطع فيديو من داخل الموكب يظهر فيه المتظاهرون وهم يرمون الحجارة والطوب، بينما يُسمع صوت يحذر الموجودين في السيارة بعبارة “احمِ رأسك!”. وأسفر الهجوم عن تحطم نافذة إحدى سيارات الموكب.

وتأتي هذه الحادثة ضمن احتجاجات متواصلة منذ أيام في الإكوادور، اندلعت بسبب قرار الحكومة رفع أسعار وقود الديزل، حيث تشهد بعض الاحتجاجات أعمال عنف. وتتهم السلطات عصابات تهريب المخدرات بالوقوف وراء أعمال الشغب، في إطار صراع على السيطرة على طرق تهريب الكوكايين.