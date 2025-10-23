تصعيد جديد في السودان.. «المطار الدولي» يتعرض لهجمات واسعة

استهدفت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثالث على التوالي، حيث أصابت محيط مطار الخرطوم الدولي فجر اليوم، حسبما أفادت وسائل إعلام سودانية.

وأوضح مصدر حكومي سوداني أن الهجوم لم يؤثر على حركة الطيران في المطار، مشيرًا إلى أن القوات المهاجمة هي قوات الدعم السريع.

,أضاف أن الهجوم يأتي بعد سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت المنطقة المحيطة بالمطار في الأيام السابقة، حيث سُمع دوي الانفجارات في ساعات الصباح الباكر.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث كان من المقرر إعادة فتح المطار لاستقبال الرحلات الداخلية بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

هذه التطورات تأتي في وقت يعاني فيه السودان من أزمة إنسانية كبيرة جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزوح الملايين، في وقت تتعرض فيه مناطق واسعة للقصف والتدمير.