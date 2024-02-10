هجوم جديد بالصواريخ تنفذه إسرائيل على ريف دمشق

تعرضت مناطق في ريف دمشق صباح اليوم لهجوم بالصواريخ نفذته طائرات إسرائيلية من اتجاه الجولان.

ونقلت وكالة (سانا) عن بيان للقيادة العامة للجيش السوري قوله ” “حوالي الساعة 05:1 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان الجيش السوري أعلن أمس أن “الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين في الضواحي الغربية لدمشق” خلال هجوم انطلق أيضا من الجولان.

ومنذ ديسمبر الماضي، قتلت الغارات الإسرائيلية على سوريا أكثر من ستة من أفراد من الحرس الثوري الإيراني منهم جنرال كبير ، كما قتلت غارة إسرائيلية على حمص يوم الخميس أكثر من 10 مدنيين في هجوم استهدف مبنى مديرة الخدمات الفنية في مدينة حمص وسط سوريا.