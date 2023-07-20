هجوم حجب الخدمة يستهدف مركز بيانات ليبيا للاتصالات والتقنية

أعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، اليوم الخميس، عن تعرض مركز البيانات التابع لشركة “ليبيا للاتصالات والتقنية” إلى هجوم حجب الخدمة منذ الساعة 3:00 صباحا والذي أدى الى تذبذب خدمات مركز البيانات.

وأشارت القابضة للاتصالات إلى أن شركتي ليبيا للاتصالات والتقنية وشركة الاتصالات الدولية بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني لشركة القابضة للاتصالات يقومون بالتصدي لهذا الهجوم الذي لا يزال مستمرا مع استقرار نسبي في الخدمات.

ويوم الأربعاء الماضي، أفادت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، بتعرض مركز البيانات التابع لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى هجوم حجب الخدمة.

وأوضحت الشركة أن الهجوم بلغ أكثر من 50Gbps والذي أدى إلى تذبذب خدمات مركز البيانات.

يُشار إلى أن شركة ليبيانا للهاتف المحمول تعرضت في شهر مايو الماضي، لهجمات سيبرانية استهدفت قواعد بيانات الشركة.

وأكدت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، في بيان حينها، أن هذه الهجمات لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين، وأن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة.

ولفتت الشركة إلى أنه من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين فقد قامت بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً.