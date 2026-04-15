هجوم دموي يهز تركيا لليوم الثاني.. مقتل وإصابة العشرات داخل مدرسة

شهدت مدينة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، الأربعاء، حادثة إطلاق نار داخل مدرسة إعدادية أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، في ثاني هجوم يستهدف مؤسسة تعليمية في البلاد خلال يومين فقط، ما أثار حالة واسعة من الصدمة والقلق.

وقال حاكم إقليم كهرمان مرعش مكرم أونلير، في تصريحات للصحفيين، إن طالباً في الصف الثامن أقدم على إدخال عدة أسلحة إلى المدرسة داخل حقيبته، قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي داخل فصلين دراسيين يضمان طلاباً صغاراً، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى دون تمييز.

وأوضح أونلير أن الحادث أسفر عن مقتل معلم وثلاثة طلاب، إضافة إلى إصابة نحو 20 شخصاً، مشيراً إلى أن منفذ الهجوم أقدم على الانتحار داخل المدرسة وسط حالة من الفوضى.

وأضاف أن الطالب كان يحمل خمسة أسلحة وسبعة مخازن ذخيرة يُعتقد أنها تعود لوالده الذي عمل سابقاً في سلك الشرطة، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الواقعة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير العدل التركي أقن غورلك أن النيابة العامة في كهرمان مرعش باشرت تحقيقاً فورياً، مع تكليف عدد من نواب المدعي العام والمدعين العامين بمتابعة الملف ميدانياً داخل موقع الحادث، مؤكداً استمرار جمع الأدلة وتوثيق التفاصيل.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من حادثة مماثلة في ولاية شانلي أورفا، حيث أطلق طالب سابق النار داخل مدرسة ما أدى إلى إصابة 16 شخصاً قبل أن ينتحر، ما يعزز المخاوف من تصاعد حوادث العنف داخل المؤسسات التعليمية في تركيا خلال فترة قصيرة.

هذا وتشهد تركيا بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار داخل المدارس، غالباً ما تنفذ باستخدام أسلحة نارية مصدرها المنازل أو أقارب يعملون في مؤسسات أمنية، ما يثير جدلاً متجدداً حول ضبط حيازة السلاح وتعزيز إجراءات الأمن داخل المدارس، خصوصاً مع تكرار هذه الحوادث خلال فترة زمنية قصيرة.