هجوم سيبراني غير مسبوق.. اختراق بيانات 30 مليون مشترك بشركة اتصالات!

أعلنت مجموعة القراصنة الإلكترونية المعروفة باسم ShadowBits، “عن تمكنها من اختراق خوادم شركة “همراه أول” الإيرانية، مما سمح لها بالوصول إلى معلومات شخصية حساسة تخص أكثر من 30 مليون مشترك”. تعد “همراه أول” أكبر شركة اتصالات في إيران وأحد أكبر مشغلي الشبكات التي تابعة للحكومة، إلى جانب شبكات أخرى مثل “إيران سيل”، “شاتل موبايل” و”رايتل”.

ووفقًا لموقع “ديجياتو” المختص بالشؤون التقنية، “تشمل البيانات المسروقة الاسم الكامل، تاريخ ومكان الولادة، الرقم الوطني، رقم الهوية الشخصية، والعنوان البريدي الكامل. كما أكدت المجموعة القراصنة أنها حصلت أيضًا على معلومات حساسة تتعلق بموظفي الشركة، مما يزيد من خطورة الهجوم السيبراني غير المسبوق”.

وأضاف التقرير “أن ShadowBits قدمت عينة من البيانات المسروقة للتحقق من صحتها، حيث أظهرت المراجعة تطابقًا مع بيانات حقيقية لمشتركين فعليين، مما يُرجح وقوع الاختراق بالفعل. رغم ذلك، لم يتم استبعاد فرضية أن البيانات قد تكون تم الحصول عليها من مصادر أخرى”.

وفي بيان نشرته المجموعة، حذّرت من أنها “ستقوم ببيع البيانات المسروقة إذا لم تستجب شركة “همراه أول” لمطالبها، دون أن تكشف عن تفاصيل هذه المطالب”. وأشارت إلى أن “هذه المعلومات قد تُستخدم في عمليات احتيال هاتفي، اختراق الحسابات الإلكترونية باستخدام تقنيات التخمين والهندسة الاجتماعية، وكذلك انتحال الهوية عبر إصدار وثائق مزورة أو إنشاء حسابات باسم الضحايا”.

وفي ضوء هذه التطورات، حذر موقع “ديجياتو” من أن “العواقب المحتملة لهذا الخرق قد تكون خطيرة للغاية، داعيًا السلطات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات والأمن السيبراني الوطني، إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية بيانات المستخدمين والكشف عن حجم الخرق الحاصل للرأي العام”.

هذا، ولم تُصدر شركة “همراه أول” أي بيان رسمي حول الحادثة، لكن في تصريح سابق لها يوم الخميس، أكدت الشركة أن “العديد من مدن البلاد شهدت انقطاعًا في خدمات الإنترنت والاتصالات، وقدمت اعتذارها للمشتركين عن هذا الخلل”.