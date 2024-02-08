هجوم سيبراني غير مسبوق في فرنسا يستهدف مؤسسات الضمان

تعرض أكثر من 33 مليون فرنسي لسرقة بياناتهم، إثر هجوم إلكتروني طال بعض المؤسسات الخاصة بالضمان الاجتماعي والحالة المدنية، وفق ما كشفت عنه اللجنة الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحريات.

وذكرت هيئة مراقبة الخصوصية الرقمية في بيان، أن القرصنة الإلكترونية الواسعة طالت أرقامَ الحالة المدنية، والضمان الاجتماعي ومعلومات متعلقة بالتأمين الصحي لنصف مواطني فرنسا، بعدما اخترق القراصنة موقعي الشركيتين Viamedisو Almerys.

والمؤسستان المخترقتان تعملان كوسيط بين الأطباء والصيادلة واختصاصي النظارات الطبية من جهة، و شركات التأمين الصحي من جهة أخرى، وتمكن المهاجمون بعد حصولهم على كلمات السر من التسلل الى البيانات الشخصية للمشتركين كتواريخ ميلادهم، وأرقام بطاقات الضمان وغيرها.

ونصحت الجهاتُ الأمنية السيبرانية المواطنين المتضررين بتوخي الحذر بشأن طلبات يتلقونها، خاصة إذا كانت تتعلق بسداد التكاليف الصحية، ونصحتهم بتفحص حساباتهم المصرفية ومنصات الدفع وتطبيقات المؤسسات المعنية بشكل دوري.

وكان موقعا مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية -البرلمان- العام الماضي، تعرضا للاختراق وتبنت حينها الهجوم مجموعة قراصنة موالية لروسيا تحمل اسم “نو نايم”، وانتقدت باللغتين الروسية والإنكليزية دعم فرنسا لأوكرانيا.