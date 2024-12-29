هجوم «سيبراني» يستهدف مواقع مطارات ميلانو الإلكترونية

تعرضت المواقع الإلكترونية لمطاري “ليناتي” و”مالبينسا” في ميلانو الإيطالية لهجوم سيبراني، السبت، بحسب ما ذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية.

وأكدت الصحيفة أن الهجوم لم يؤثر على العمليات التشغيلية للمطارين، لكنه تسبب في صعوبات للمسافرين الذين حاولوا التحقق من حالة رحلاتهم عبر المواقع المتضررة.

كما طال الهجوم موقع وزارة الخارجية الإيطالية وعدداً من المواقع الأخرى التي توقفت بشكل مؤقت.

وارتفعت الخسائر الاقتصادية جراء الهجمات السيبرانية إلى نحو 8.2 تريليون دولار، بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات “ستاتيستا”.

كما أعلنت مجموعة “نو نام” (NoName)، الموالية لروسيا، مسؤوليتها عن الهجوم من خلال رسالة نشرتها على تطبيق “تليغرام”، وفقاً للصحيفة.

تعمل وحدة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لشرطة البريد الإيطالية على القضية، حيث تقدم الدعم للأهداف المتضررة وتساعد في التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الهجوم.