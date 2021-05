هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف اللاذقية وحماة السوريتين

أفادت وكالة “سانا” وقناة “الإخبارية” السوريتين، في الساعات الأولى من الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية للحكومة السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف مواقع بمحافظتي اللاذقية وحماة.

وذكرت التقارير السورية الرسمية، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لصواريخ معادية إسرائيلية استهدفت مواقع في مدينتي اللاذقية والحفة بمحافظة اللاذقية ومدينة مصياف غرب محافظة حماة.

وقالت قناة “الإخبارية” إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين جراء استهداف مواقع مدنية في ريف اللاذقية.

وأعلن فوج إطفاء اللاذقية عن “إخماد حريق ناجم عن صواريخ العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مستودعا مدنيا للمواد البلاستيكية في ريف المحافظة”.

وفي وقت سابق تحدثت وسائل الإعلام المحلية عن سماع دوي انفجارات على ساحل مدينتي اللاذقية وطرطوس تبين لاحقا أنها ناجمة عن تصدي القوات السورية لأهداف معادية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام صورا وفيديو قالت إنها توثق مواقع انفجارات ناجمة عن الهجوم في طرطوس واللاذقية.

3 missiles reported 2 got confronted and 1 hit its target . Video from site#طرطوس pic.twitter.com/YMHbXVZGne