هجوم صاروخي عنيف من اليمن.. صفارات إنذار تدوي بـ«300 بلدة» في إسرائيل

“دوّت صفارات الإنذار في نحو 300 بلدة ومدينة في وسط إسرائيل، إثر إطلاق مقذوفات صاروخية من اليمن”، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، “رصد صاروخين جرى إطلاقهما من اليمن وتنفيذ محاولة اعتراضهما”.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن “صاروخا واحدا أُطلق من اليمن تم التصدي له وكما يبدو محاولات الاعتُراض نجحت”.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه “تم تعليق هبوط الطائرات بمطار بن غوريون في تل أبيب عقب إطلاق صاروخين من اليمن”.

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن “الحوثيين” أطلقوا 19 صاروخا باليستيا صوب إسرائيل منذ استئناف الحرب على قطاع غزة”.

وأول أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن “الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة فوق منطقة البحر الميت، قبل دخولها إسرائيل”، وأشارت الإذاعة إلى أن “هده هي الطائرة المسيرة الثالثة التي يعترضها جيش الدفاع الإسرائيلي خلال الأسبوع الماضي”.

هذا “وتمضي إسرائيل، بدعم أميركي، في إبادتها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مخلفةً نحو 167 ألف قتيل وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وكان “و”كشف المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لجماعة “أنصار الله-الحوثيين”، أنيس الأصبحي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن “حصيلة العدوان الأمريكي على البلاد بلغت 338 شهيداً وجريحاً مدنياً بينهم نساء، منذ منتصف شهر مارس الماضي”، وقال “إن العدوان الأمريكي أدى إلى ارتقاء 117 شهيداً وإصابة 221 آخرين، تحديداً من الـ16 من الشهر الماضي”.

ترجمة قدس| أصوات انفجارات قوية في القدس و "تل أبيب" بعد دوي صفارات الإنذار بسبب صواريخ من اليمن pic.twitter.com/O9nMlOZLiN — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 13, 2025

هروب جماعي للمستوطنين بعد تفعيل صفارات الإنذار في مدينة القدس عقب القصف اليمني. pic.twitter.com/Y8HCY3lfA7 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) April 13, 2025